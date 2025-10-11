A gyász összeköt... – sorsdöntő meccs előtt a magyar válogatott

A 2004-es meccsen debütált kapitányként Lothar Matthäus, akinek irányításával 2-0-ra győztek a magyarok. Most az F-csoport harmadik helyén állunk egy ponttal, míg a legutóbb az íreket legyőző Örményország három ponttal a második. Ahhoz, hogy esélyünk legyen a vb-kijutásra, ma mindenképpen győzni kell. Persze, nem lesz könnyű, ráadásul Varga Barnabás eltiltás miatt nem szerepelhet, de talán a Paks csatára, Tóth Barna pótolhatja a Fradi ászát.

198 centis Tóth Barna lehet Marco Rossi fegyvere az örmények elleni meccsen

Forrás: MTI / Hegedüs Róbert

Mezey Györgyre emlékezve is győzni kell! A 84 éves korában elhunyt edzőlegenda volt az utolsó kapitány, aki kijuttatta egy világbajnokra a válogatottat. Az 1986-os mexikói torna nem úgy sikerült, ahogy vártuk, de ma az első lépést megteheti a nemzeti együttes a csorba kiköszörülése felé.