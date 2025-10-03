október 3., péntek

Előadás

48 perce

A betegség, ami a múltban tart

Címkék#A betegség , ami a múltban tart#ESZI Idősek Otthona#Korhatártalan Klub

Október 6-án, hétfőn Csesztregen a művelődési házban fontos témáról lesz szó.

Korosa Titanilla

A község önkormányzata és a helyi Korhatártalan Klub szervezésében 18 órai kezdettel az Alzheimer és a Parkinson-kór, mint betegség megjelenése és ellátási formái Magyarországon címmel tart előadást dr. Tóth-Bagó Mónika, az ESZI Idősek Otthona vezetője, Nagykanizsa alpolgármestere. 

