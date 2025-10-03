Előadás
48 perce
A betegség, ami a múltban tart
Október 6-án, hétfőn Csesztregen a művelődési házban fontos témáról lesz szó.
A község önkormányzata és a helyi Korhatártalan Klub szervezésében 18 órai kezdettel az Alzheimer és a Parkinson-kór, mint betegség megjelenése és ellátási formái Magyarországon címmel tart előadást dr. Tóth-Bagó Mónika, az ESZI Idősek Otthona vezetője, Nagykanizsa alpolgármestere.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre