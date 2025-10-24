Önkormányzati köszöntés
Közösen ünnepelték meg a kilencvenedik születésnapot
Családtagjai – férje, lánya és veje – mellett a település polgármestere, Bécs Tiborné is felköszöntötte 90. születésnapja alkalmából Kustánszeg egyik legidősebb lakóját, Bodó Lászlónét. A néhány napja megtartott eseményen a község önkormányzati vezetője átadta azt a díszoklevelet is, amiben hazánk miniszterelnöke, Orbán Viktor szintén jókívánságait fejezte ki az ünnepeltnek.
