október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

11°
+16
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
’56-os Emlékfutás Zalaegerszegen

12 órája

A szabadság, összetartozás és kitartás szimbóluma

Címkék#Pannon Egyetem#Göcseji Tájfutó Klub#Zalaegerszegi Triatlon Klub

A hagyományokhoz híven hétfőn este 19 óra 56 perckor indította 5600 méteres emlékfutását Zalaegerszegen a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központja. A programmal minden évben az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei és áldozatai előtt tisztelegnek. A futók a kampuszon található Petőfi-szobortól indulva érintették a zalaegerszegi emlékhelyeket. Portálunkon az egyetem beszámolóját közöljük.

Mozsár Eszter
A szabadság, összetartozás és kitartás szimbóluma

Az 56-os emlékfutás egyik állomása a Mindszenty-iskola.

Fotó: Bérces Edit

Az esemény fővédnöke Dr. Abonyi János, a Pannon Egyetem rektora volt. Az ő üzenetét miszerint a szabadság fenntartásának a feltétele a közösség és a kitartás, Bérces Edit tolmácsolta a rajt előtt, ezzel is kiemelve, hogy az emlékfutás túlmutat a sporton: a szabadság, az összetartozás és a kitartás szimbóluma lett. Az október 23-ra emlékező közösségi futás ezért több, mint egy sportesemény: lehetőség, hogy átérezzük mindhárom érték erejét. A rendezvény különleges hangulatáról nemcsak a mécsesekkel díszített útvonal gondoskodott, hanem a résztvevő közösségek is. A Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium diákjai, Jókhel Tibor kollégiumigazgató vezetésével, mécsesekkel világították meg a lépcsősort, méltó keretet adva a befutásnak.

A Mindszenty iskola diákjai – Mittermájer Vivien és Kovács Ferenc testnevelő tanárok kíséretében – csatlakoztak az eseményhez, amely Beethoven 5. szimfóniájával vette kezdetét a Petőfi-szobornál. A Pannon Egyetem felhívására a Mindszenty-iskola kollégistái, a Göcseji Tájfutó Klub és a Zalaegerszegi Triatlon Klub sportolói is megjelentek az eseményen. Külön említést érdemel, hogy a nemrég nyugdíjba vonult Hornung Tamás tanár úr is részt vett az eseményen, míg a Zalaegerszegi Triatlon Klubot Góra Mátés képviselte” – írta weboldalán a zalaegerszegi kampusz. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu