A szabadság, összetartozás és kitartás szimbóluma
A hagyományokhoz híven hétfőn este 19 óra 56 perckor indította 5600 méteres emlékfutását Zalaegerszegen a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központja. A programmal minden évben az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei és áldozatai előtt tisztelegnek. A futók a kampuszon található Petőfi-szobortól indulva érintették a zalaegerszegi emlékhelyeket. Portálunkon az egyetem beszámolóját közöljük.
Az 56-os emlékfutás egyik állomása a Mindszenty-iskola.
Fotó: Bérces Edit
„Az esemény fővédnöke Dr. Abonyi János, a Pannon Egyetem rektora volt. Az ő üzenetét miszerint a szabadság fenntartásának a feltétele a közösség és a kitartás, Bérces Edit tolmácsolta a rajt előtt, ezzel is kiemelve, hogy az emlékfutás túlmutat a sporton: a szabadság, az összetartozás és a kitartás szimbóluma lett. Az október 23-ra emlékező közösségi futás ezért több, mint egy sportesemény: lehetőség, hogy átérezzük mindhárom érték erejét. A rendezvény különleges hangulatáról nemcsak a mécsesekkel díszített útvonal gondoskodott, hanem a résztvevő közösségek is. A Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium diákjai, Jókhel Tibor kollégiumigazgató vezetésével, mécsesekkel világították meg a lépcsősort, méltó keretet adva a befutásnak.
A Mindszenty iskola diákjai – Mittermájer Vivien és Kovács Ferenc testnevelő tanárok kíséretében – csatlakoztak az eseményhez, amely Beethoven 5. szimfóniájával vette kezdetét a Petőfi-szobornál. A Pannon Egyetem felhívására a Mindszenty-iskola kollégistái, a Göcseji Tájfutó Klub és a Zalaegerszegi Triatlon Klub sportolói is megjelentek az eseményen. Külön említést érdemel, hogy a nemrég nyugdíjba vonult Hornung Tamás tanár úr is részt vett az eseményen, míg a Zalaegerszegi Triatlon Klubot Góra Mátés képviselte” – írta weboldalán a zalaegerszegi kampusz.