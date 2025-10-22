A szabadság, összetartozás és kitartás szimbóluma

„Az esemény fővédnöke Dr. Abonyi János, a Pannon Egyetem rektora volt. Az ő üzenetét miszerint a szabadság fenntartásának a feltétele a közösség és a kitartás, Bérces Edit tolmácsolta a rajt előtt, ezzel is kiemelve, hogy az emlékfutás túlmutat a sporton: a szabadság, az összetartozás és a kitartás szimbóluma lett. Az október 23-ra emlékező közösségi futás ezért több, mint egy sportesemény: lehetőség, hogy átérezzük mindhárom érték erejét. A rendezvény különleges hangulatáról nemcsak a mécsesekkel díszített útvonal gondoskodott, hanem a résztvevő közösségek is. A Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium diákjai, Jókhel Tibor kollégiumigazgató vezetésével, mécsesekkel világították meg a lépcsősort, méltó keretet adva a befutásnak.



A Mindszenty iskola diákjai – Mittermájer Vivien és Kovács Ferenc testnevelő tanárok kíséretében – csatlakoztak az eseményhez, amely Beethoven 5. szimfóniájával vette kezdetét a Petőfi-szobornál. A Pannon Egyetem felhívására a Mindszenty-iskola kollégistái, a Göcseji Tájfutó Klub és a Zalaegerszegi Triatlon Klub sportolói is megjelentek az eseményen. Külön említést érdemel, hogy a nemrég nyugdíjba vonult Hornung Tamás tanár úr is részt vett az eseményen, míg a Zalaegerszegi Triatlon Klubot Góra Mátés képviselte” – írta weboldalán a zalaegerszegi kampusz.