október 3., péntek

Helga névnap

12°
+14
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Új időpont

1 órája

Váratlan tragédia miatt elmarad a népszerű zenekar ma esti koncertje Zalában!

Címkék#zene#4S Street#tragédia#elmarad#koncert

Visszamondta a péntek estére tervezett zalaegerszegi programját napjaink egyik legsikeresebb és egyben legkedveltebb pop-rock formációja. Az erdélyi 4S Street zenekar a Keresztury VMK-ban lépett volna fel, és tudomásunk szerint egy váratlan tragédia miatt mondták le a koncertet.

Gyuricza Ferenc

Minderről a Keresztury VMK kulturális szervezője, Papp-Gergye Dóra tájékoztatta szerkesztőségünket, aki nemcsak azt erősítette meg, hogy a 4S Street tagjai egy váratlan tragédia miatt mondták le a koncertet, de egyben azt is közölte: a sokak által várt eseményt új időpontban, november 28-án pótolják. A koncert eredeti dátumára megváltott jegyek automatikusan érvényesek a november 28-i fellépésre, aki szeretne azon a rendezvényen részt venni, annak nincs teendője. Akinek nem felel meg az új időpont, annak lehetősége van a belépőt visszaváltani. Készpénzes vásárlás esetén kizárólag a vásárlás helyszínén, ahol szükséges a jegyet is bemutatni. Bankkártyás vásárlásnál a Keresztury VMK főpénztárában van mód a visszaváltásra hétfőtől csütörtökig 8 és 15 óra között, illetve pénteken 8-től 13 óráig. A jegyet ebben az esetben is be kell mutatni. Online jegyvásárlásnál a k[email protected] címre írt elektronikus levélben lehet igényelni visszatérítést. A kérelemhez csatolni kell a jegyet is. 

A 4S Street a napjaink egyik legsikeresebb zenekara
A 4S Street a nagykanizsai Erzsébet téren egy korábbi fellépésen
Fotó: Gyuricza Ferenc

A 4S Street zenekarhoz szorosan kötődő személlyel történt váratlan tragédia 

A zenekar stábjától származó információink szerint péntek hajnalban egy zenekarhoz köthető családtaggal kapcsolatos tragédia történt, emiatt döntött a 4S Street a koncert elhalasztásáról. Úgy fogalmaztak: ebben a helyzetben az a feladatuk, hogy a társuk mellett legyenek és támogassák őt. A zenekar köszöni a rajongók megértését, türelmét és együttérzését. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu