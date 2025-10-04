Váratlan tragédia miatt elmarad a népszerű zenekar ma esti koncertje Zalában!

Minderről a Keresztury VMK kulturális szervezője, Papp-Gergye Dóra tájékoztatta szerkesztőségünket, aki nemcsak azt erősítette meg, hogy a 4S Street tagjai egy váratlan tragédia miatt mondták le a koncertet, de egyben azt is közölte: a sokak által várt eseményt új időpontban, november 28-án pótolják. A koncert eredeti dátumára megváltott jegyek automatikusan érvényesek a november 28-i fellépésre, aki szeretne azon a rendezvényen részt venni, annak nincs teendője. Akinek nem felel meg az új időpont, annak lehetősége van a belépőt visszaváltani. Készpénzes vásárlás esetén kizárólag a vásárlás helyszínén, ahol szükséges a jegyet is bemutatni. Bankkártyás vásárlásnál a Keresztury VMK főpénztárában van mód a visszaváltásra hétfőtől csütörtökig 8 és 15 óra között, illetve pénteken 8-től 13 óráig. A jegyet ebben az esetben is be kell mutatni. Online jegyvásárlásnál a k[email protected] címre írt elektronikus levélben lehet igényelni visszatérítést. A kérelemhez csatolni kell a jegyet is.

A 4S Street a nagykanizsai Erzsébet téren egy korábbi fellépésen

Fotó: Gyuricza Ferenc

A 4S Street zenekarhoz szorosan kötődő személlyel történt váratlan tragédia

A zenekar stábjától származó információink szerint péntek hajnalban egy zenekarhoz köthető családtaggal kapcsolatos tragédia történt, emiatt döntött a 4S Street a koncert elhalasztásáról. Úgy fogalmaztak: ebben a helyzetben az a feladatuk, hogy a társuk mellett legyenek és támogassák őt. A zenekar köszöni a rajongók megértését, türelmét és együttérzését.