Már ma elkezdődnek az 1956-os ünnepségek Zalában
A lyukas zászló, az 1956-os forradalom jelképe
Forrás: Getty Images
Fotó: Tibor Balogh
Ünnepelnek az Andráshidaiak
Zalaegerszeg. Szerdán – ma – 15 órakor az andráshidai városrészben tart megemlékezést a Keresztury Dezső VMK Andráshidai Művelődési Háza és Andráshida Településrész Önkormányzata a Hősök Kertjében. Ünnepi beszédet mond Domján István önkormányzati képviselő.
A forradalom és szabadságharc emlékére
Zalaegerszeg. Október 23-án 11 órakor kezdődik az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja Zalaegerszegen. Megkoszorúzzák Szerencsés Rudolf emléktábláját, majd 11.30 perckor a Zala Megyei Ideiglenes Nemzeti Bizottság, a Zala Megyei Tanács Munkástanácsa és a Zala Megyei Forradalmi Tanács megalakulásának emléket állító tábla előtt hajtanak fejet a Zala Vármegyei Kormányhivatal bejáratánál. 12 órakor Ostoros Károly emléktábláját koszorúzzák meg a nevét viselő csarnok bejáratánál. 17 óra 45 perckor csendes főhajtás lesz a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság előtti 1956-os kopjafánál. Ezt követően 18 órakor a városi megemlékezésen az Ady Endre utcai 56-os emlékműnél mond beszédet Vigh László országgyűlési képviselő.
Az emléknap végén 19 órakor a Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar ad ingyenes ünnepi koncertet a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben. Az esten vezényel Bognár Ferenc, zongorán közreműködik Berecz Mihály.
Ingyenes tárlatvezetések
Zalaegerszeg. Csütörtökön 10 órakor ingyenes tárlatvezetéseket tartanak a Kommunizmus Áldozatainak Emlékhelyén. Aznap a Mindszentyneumban is várják az érdeklődőket 10 és 18 óra között hasonló programokra, Béres Katalin kurátor pedig a Bomlás virágai – Így éltünk a nyolcvanas években című időszaki kiállításon tart tárlatvezetést a Göcseji Múzeumban 15 órakor.
A polgári egyesület megemlékezése
Nagykanizsa. A Nagykanizsai Polgári Egyesület ma 16.30 órakor megemlékezést tart az ‚56-os emlékkertben, ahol Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő mond emlékbeszédet.
Zászlófelvonással, térzenével kezdődik
Nagykanizsa. A városi megemlékezés csütörtökön három helyszínen lesz. Az eseménysorozatot 8.45-kor a Deák téren térzene nyitja, majd a hagyományőrző egyesületek és a kadétok részvételével ünnepélyes zászlófelvonás lesz. Az ünneplők ezután az ‚56-os emlékkertbe vonulnak, megkoszorúzzák a hősök emlékművét. Az emlékműsort a Medgyaszay Házban tartják, melyen Horváth Jácint polgármester ünnepi beszéde után a Batthyány-gimnázium diákjainak az „Ötvenhat forró ősze volt” című előadását láthatják az érdeklődők.
A Móra-iskola előtt tartják a rendezvényt
Zalakaros. Csütörtökön a Móra-iskola előtti 1956-os emlékműnél 14 órakor hajtanak fejet a forradalom és szabadságharc hősei előtt. A szónok Czirákiné Pakulár Judit zalakarosi polgármester, Vitéz Nagy Ottó, a Magyar Politikai Foglyok Szövetségének nagykanizsai elnöke és Rétvári Róbert, a Zala Vármegyei Közgyűlés alelnöke.
Nagy Bálint mond beszédet Szentgróton
Zalaszentgrót. Október 23-án, az ünnepi szentmise után 9 órakor Baracskai József polgármester vezetésével koszorúznak a Hősök ligetében és az 56-os emlékműnél. Ezt követően ünnepi megemlékezés lesz a Zalaszentgróti Művelődési Házban, ahol Nagy Bálint államtitkár, országgyűlési képviselő mond beszédet. A műsorban közreműködnek a zalaszentgróti Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola tanulói, tanárai, a Zalaszentgróti Városi Fúvószenekar, valamint a Zalaszentgróti Városi Kamarakórus.
Diákok is fellépnek a templomkertben
Lenti. A városban október 22-én, vagyis ma tartják a városi megemlékezést koszorúzással egybekötve 16.30 órai kezdettel a Templomkertben az ‚56-os emlékműnél. Ünnepi beszédet mond dr. Galambos István, a Nemzeti Emlékezet Bizottság Hivatalának tudományos főmunkatársa. A megemlékezésen közreműködnek a Lenti Általános Iskola és Gimnázium tanulói.
Fáklyás felvonulás huszárokkal
Keszthely. Ma 18.30-kor a Keszthelyi Nemzeti Kör Egyesület a Balaton Színház elé várja a résztvevőket fáklyás felvonulásra. Közreműködik a Balaton-felvidéki Radetzky Huszár Egyesület, a Helikon Versmondó Kör, tárogatóval Töttő Vilmos.
A Georgikonnál helyeznek el koszorúkat
Keszthely. Az önkormányzat és a Goldmark Károly Művelődési Központ szervezésében október 23-án, fél 9-kor a Fő téri templomban szentmise várja a híveket. 9.30-kor, a Fő téren kezdődik a városi ünnepség, beszédet mond dr. Horváth Miklós hadtörténész, egyetemi tanár és dr. Tóth Gergely, Keszthely polgármestere. A műsor után átvonulnak a Georgikon Campushoz koszorúzni. 17.00 órakor a Balaton Színházban kiállítás nyílik Kertai Zalán festőművész alkotásaiból.
Zalalövőn Vigh László lesz a szónok
Zalalövő. A Salla Művelődési Központban tartja a megemlékezést ma 18 órakor Zalalövő önkormányzata. Vigh László országgyűlési képviselő mond ünnepi beszédet, közreműködnek a művelődési központ színjátszói.
Tapolcai vendégek a fürdővárosban
Hévíz. A Városháza téren október 23-án 16 órakor kezdődik az 1956-os megemlékezés. Ünnepi köszöntőt mond Naszádos Péter, Hévíz polgármestere. Közreműködnek a Bibó István Gimnázium diákjai és a Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület tagjai.
Cseresnyés Péter Letenyén emlékezik
Letenye. Letenyén szerdán, ma 18 órakor a városi könyvtár melletti ’56-os emlékműnél tartják a koszorúzással egybekötött városi megemlékezést. Köszöntőt Vida László polgármester, ünnepi beszédet Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője mond, majd műsorral tisztelegnek 1956 hősei előtt.
Szentmise, tanulók műsora
Becsehely. A Keresztelő Szent János plébániatemplomban tartott ünnepi szentmisével kezdődik szerdán 18 órakor a megemlékezés. Ezt követi a Szent Család Közösségi Házban a Schmidt Egon Általános Iskola tanulóinak műsora. Ünnepi beszédet Simonné Benkő Edit nyugalmazott iskolaigazgató mond.
Amatőr színjátszókkal
Bázakerettye. A Déryné Művelődési Házban szerdán 17 órakor a Kerettyei Amatőr Színjátszók közreműködésével tartanak ünnepi megemlékezést. Ezt követően Grédics Péter magángyűjteményéből nyílik hadtörténeti kiállítás.
A polgármester lesz a szónok
Tófej. A közösségi házban szerdán délelőtt 10 órakor tartanak ünnepi megemlékezést, amely során a helyi Kincskereső Általános Iskola tanulói adnak műsort. Ünnepi beszédet Soós László polgármester mond. A megemlékezést koszorúzás követi a község hősi emlékművénél.
A határon túl
Lendva. A Városi Színház- és Hangversenyteremben szerdán 18 órakor a Talentum táncegyüttes mutatja be emlékműsorát Ki viszi át? címmel. A rendező-dramaturg Brezovszki Tamara és Brezovszki Roland lesz. Közreműködik a Duhaj zenekar, Juhász Gábor és Hajvert Ákos.