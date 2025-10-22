Már ma elkezdődnek az 1956-os ünnepségek Zalában

Ünnepelnek az Andráshidaiak

Zalaegerszeg. Szerdán – ma – 15 órakor az andráshidai városrészben tart megemlékezést a Keresztury Dezső VMK Andráshidai Művelődési Háza és Andráshida Településrész Önkormányzata a Hősök Kertjében. Ünnepi beszédet mond Domján István önkormányzati képviselő.

A forradalom és szabadságharc emlékére

Zalaegerszeg. Október 23-án 11 órakor kezdődik az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja Zalaegerszegen. Megkoszorúzzák Szerencsés Rudolf emléktábláját, majd 11.30 perckor a Zala Megyei Ideiglenes Nemzeti Bizottság, a Zala Megyei Tanács Munkástanácsa és a Zala Megyei Forradalmi Tanács megalakulásának emléket állító tábla előtt hajtanak fejet a Zala Vármegyei Kormányhivatal bejáratánál. 12 órakor Ostoros Károly emléktábláját koszorúzzák meg a nevét viselő csarnok bejáratánál. 17 óra 45 perckor csendes főhajtás lesz a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság előtti 1956-os kopjafánál. Ezt követően 18 órakor a városi megemlékezésen az Ady Endre utcai 56-os emlékműnél mond beszédet Vigh László országgyűlési képviselő.

A Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar ingyenes koncertet ad a zsinagógában október 23-án 19 órakor. Képünk a tavalyi, 1956-os emlékhangversenyen készült

Fotó: Pezzetta Umberto

Az emléknap végén 19 órakor a Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar ad ingyenes ünnepi koncertet a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben. Az esten vezényel Bognár Ferenc, zongorán közreműködik Berecz Mihály.



Ingyenes tárlatvezetések Zalaegerszeg. Csütörtökön 10 órakor ingyenes tárlatvezetéseket tartanak a Kommunizmus Áldozatainak Emlékhelyén. Aznap a Mindszentyneumban is várják az érdeklődőket 10 és 18 óra között hasonló programokra, Béres Katalin kurátor pedig a Bomlás virágai – Így éltünk a nyolcvanas években című időszaki kiállításon tart tárlatvezetést a Göcseji Múzeumban 15 órakor.

A polgári egyesület megemlékezése

Nagykanizsa. A Nagykanizsai Polgári Egyesület ma 16.30 órakor megemlékezést tart az ‚56-os emlékkertben, ahol Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő mond emlékbeszédet.

Zászlófelvonással, térzenével kezdődik

Nagykanizsa. A városi megemlékezés csütörtökön három helyszínen lesz. Az eseménysorozatot 8.45-kor a Deák téren térzene nyitja, majd a hagyományőrző egyesületek és a kadétok részvételével ünnepélyes zászlófelvonás lesz. Az ünneplők ezután az ‚56-os emlékkertbe vonulnak, megkoszorúzzák a hősök emlékművét. Az emlékműsort a Medgyaszay Házban tartják, melyen Horváth Jácint polgármester ünnepi beszéde után a Batthyány-gimnázium diákjainak az „Ötvenhat forró ősze volt” című előadását láthatják az érdeklődők.