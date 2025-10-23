október 23., csütörtök

1956 emlékezete

7 órája

Sortüzek sem törhették meg őket – Így emlékeztek a zalai városban (galéria, videó)

Címkék#Lentiben#1956-os forradalom#megemlékezés

A hősök előtt tisztelgett a város közössége. Szerdán az 1956-os megemlékezés Lentiben a templomnál található emlékműnél ünnepi beszédekkel kezdődött.

Korosa Titanilla
Sortüzek sem törhették meg őket – Így emlékeztek a zalai városban (galéria, videó)

Az 1956-os megemlékezés Lentiben a beszédek után a gimnazisták emlékező műsorával folytatódott

Fotó: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

Az 1956-os megemlékezés Lentiben Horváth László polgármester gondolataival kezdődött. A városi megemlékezésen ezután ünnepi beszédet mondott dr. Galambos István, a Nemzeti Emlékezet Bizottság Hivatalának tudományos főmunkatársa. 

1956-os megemlékezés Lentiben - dr. Galambos István ünnepi szónok
Az 1956-os megemlékezés Lentiben - dr. Galambos István mondott beszédet
Fotó: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

Beszédét azzal kezdte, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc valójában 1945-ben kezdődött, ekkor a Magyar Királyság szovjet megszállás alá került, és ekkor már eldőlt a nagyhatalmak döntése nyomán, hogy Magyarország szovjet alávetettségben fogja tölteni a következő évtizedeket. Ezután részletesen szólt arról, milyen okok vezettek el a forradalomig.

1956-os megemlékezés Lentiben

- 1956-ban nem pusztán arra mondtak nemet, amit abban a pillanatban tapasztaltak az ország lakosai, hanem arra, amit 1945-től fokozatosan tapasztaltak - mondta dr. Galambos István, majd azzal folytatta, hogy hiába tanították sokáig az iskolákban és nevezték az '56-os eseményeket ellenforradalomnak, mindenki tudta, hogy ez forradalom volt, s annak is nevezték. 

- A forradalom akkor vált szabadságharccá, mikor a szovjet csapatok beavatkoztak - folytatta. - Ez a beavatkozás, amely más városokban Európában megrettentette a tömegeket, elég volt felvonulniuk a szovjet tankoknak és a tüntetések elhallgattak, Magyarországon pedig akkor erősödtek fel. Október 25-én, a véres csütörtökön több tízezer ember gyűlt össze a Kossuth-téren, belelőttek a tömegbe, de ez nem rettentette el az embereket, ahogy a későbbi sortüzek sem. Sőt, az egész országban összeomlott a kommunista diktatúra hatalmi gépezete. 

A megemlékezésen közreműködnek a Lenti Általános Iskola és Gimnázium tanulói, felidézték 1956. október 23. eseményeit, majd az emlékezők helyeztek el koszorúkat, mécseseket az 56-os emlékműnél.

1956-os megemlékezés Lentiben

Fotók: Korosa Titanilla

 

 

