Beruházás

1 órája

Sétálj át, ülj le a gyönyörűen felújított és átnevezett téren, ahol a múlt visszaköszön (galéria, videó)

Címkék#Zaol videó#Stern József#térkőburkolat#épület

Átadták hétfőn a megszépült környezetet, ami méltó módon várja a látogatókat és az erre sétálókat. Megújult, ám az egykori látványt adja vissza a zsinagóga előtti tér. A Városi Hangverseny- és Kiállítóterem előtti terület egyben új nevet is kapott, a közgyűlés döntése alapján a zalaegerszegi születésű és zsidó származású Kossuth-díjas színészlegenda, Gábor Miklós nevét viseli a közterület.

Mozsár Eszter
A beruházás elkészült, a tér megszépült. A sajtótájékoztatón Bali Zoltán alpolgármester, Tóth László intézményegység-vezető, Balaicz Zoltán polgármester, dr. Káldi Dávid településrészi önkormányzati képviselő és Flaisz Gergő, a Keresztury VMK igazgatója.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Az egykori zsinagóga előtti tér 300 négyzetméteren kapott új térkőburkolatot, miközben megvalósult az épület vízbekötésének és a tér csapadékvíz-elvezető rendszerének rekonstrukciója. Az 1904-ben eklektikus stílusban felhúzott épületet Stern József tervezte, s Morandini Tamás volt a kivitelező. A zalaegerszegi beruházás mostani terveit az AOD Építész és Grafikus Kft. készítette, a beruházás kivitelezője az INTER-TEFU Kft. volt.

zsinagóga előtti tér megújult Zalaegerszegen
A zsinagóga előtti tér nemcsak szép, de jó itt megpihenni. Fotó: Pezzetta Umberto
Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A zsinagóga előtti tér a múltat idézi

A bejárat előtti rész a múltat, a korabeli kovácsoltvas kerítést idézi, a lábazat az épülettel harmonizáló burkoló téglából, míg a a fedkő süttői mészkőből van. A Gábor Miklós téren két-két darab öntöttvas pad és egy-egy díszes öntöttvas kandeláber áll, harmonizálva az épület stílusával. Új kerékpártárolókat és hulladékgyűjtő edényeket helyeztek ki, s nemsokára ugyancsak végleges helyére kerül a hirdetőtábla. Az egykori zsinagógát az 1980-as években újították fel, s lett a város hangverseny- és kiállítóterme. A Kovács Károly Városépítő program keretében megvalósult fejlesztés során ősszel fákat ültetnek a kialakított zöldfelületre. A sajtótájékoztatón elhangzott, nemsokára nekiállnak a korábbi tetőfedés és bádogozás hibáit kijavítani, a tető ugyanis a nem megfelelő anyagválasztás és a pontatlan kivitelezés miatt beázott.

Ismét visszarepülhetünk kicsit az időben. Megszépült a város egyik ikonikus épületének környezete. A zalaegerszegi zsinagóga 1904-ben épült Stern József tervei alapján eklektikus stílusban. A II. világháborút követően veszítette el vallási funkcióját, a 80-as években pedig a művészetek fellegvára lett, ahol azóta is képzőművészeti kiállítások, könnyű- és komolyzenei koncertek színtere. Az idők során több felújításon esett át az épület, ám az előtte lévő köztér sokáig várt a ráncfelvarrásra. A tervezők és kivitelezők a korabeli időket idézték meg, így ha leülünk a padra, átsétálunk a Gábor Miklós téren, akkor azt a békebeli hangulatot eleveníthetjük fel, ami több mint 100 évvel ezelőtt jellemezte a környéket. A román és keleti stíluselemeket ötvöző izraelita imaházat az eklektikus zsinagógaépítészet szép példájaként emlegették fénykorában. 2014-ben állandó kiállítással bővült a Városi Hangverseny- és Kiállítóterem kínálata. A zsinagóga első emeletén „A zalaegerszegi zsidóság múltja” című tárlatot tekinthetjük meg.

Megújult a Zsinagóga tere

Fotók: Pezzetta Umberto

 

