Sétálj át, ülj le a gyönyörűen felújított és átnevezett téren, ahol a múlt visszaköszön (galéria, videó)

Az egykori zsinagóga előtti tér 300 négyzetméteren kapott új térkőburkolatot, miközben megvalósult az épület vízbekötésének és a tér csapadékvíz-elvezető rendszerének rekonstrukciója. Az 1904-ben eklektikus stílusban felhúzott épületet Stern József tervezte, s Morandini Tamás volt a kivitelező. A zalaegerszegi beruházás mostani terveit az AOD Építész és Grafikus Kft. készítette, a beruházás kivitelezője az INTER-TEFU Kft. volt.

A zsinagóga előtti tér nemcsak szép, de jó itt megpihenni. Fotó: Pezzetta Umberto

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A zsinagóga előtti tér a múltat idézi

A bejárat előtti rész a múltat, a korabeli kovácsoltvas kerítést idézi, a lábazat az épülettel harmonizáló burkoló téglából, míg a a fedkő süttői mészkőből van. A Gábor Miklós téren két-két darab öntöttvas pad és egy-egy díszes öntöttvas kandeláber áll, harmonizálva az épület stílusával. Új kerékpártárolókat és hulladékgyűjtő edényeket helyeztek ki, s nemsokára ugyancsak végleges helyére kerül a hirdetőtábla. Az egykori zsinagógát az 1980-as években újították fel, s lett a város hangverseny- és kiállítóterme. A Kovács Károly Városépítő program keretében megvalósult fejlesztés során ősszel fákat ültetnek a kialakított zöldfelületre. A sajtótájékoztatón elhangzott, nemsokára nekiállnak a korábbi tetőfedés és bádogozás hibáit kijavítani, a tető ugyanis a nem megfelelő anyagválasztás és a pontatlan kivitelezés miatt beázott.