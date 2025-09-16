Időjárás
1 órája
Nincs jó hírünk, holnap sem lesz más a napunk
Kedden délben megérkezett a csapadék Zalába, valódi őszre fordult az idő. Az előrejelzések szerint nem csak mára lesz készenlétben az ernyőnk.
Szerdán is kell vajon az ernyő?
Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap
A Koponyeg.hu azt írja, hogy bár szerdán csökken a felhőzet, ám még felhőátvonulásokra kell számítanunk, méghozzá egy-egy záporral és sokfelé erős ÉNy-i széllel. Öltözzünk rétegesen, hiszen csupán 20-21 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, igazi kora őszi idő várható.
