45 perce

Nincs jó hírünk, holnap sem lesz más a napunk

Kedden délben megérkezett a csapadék Zalába, valódi őszre fordult az idő. Az előrejelzések szerint nem csak mára lesz készenlétben az ernyőnk.

Mozsár Eszter
Szerdán is kell vajon az ernyő?

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A Koponyeg.hu azt írja, hogy bár szerdán csökken a felhőzet, ám még felhőátvonulásokra kell számítanunk, méghozzá egy-egy záporral és sokfelé erős ÉNy-i széllel. Öltözzünk rétegesen, hiszen csupán 20-21 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, igazi kora őszi idő várható. 


 


 

 

