Nincs jó hírünk, holnap sem lesz más a napunk

A Koponyeg.hu azt írja, hogy bár szerdán csökken a felhőzet, ám még felhőátvonulásokra kell számítanunk, méghozzá egy-egy záporral és sokfelé erős ÉNy-i széllel. Öltözzünk rétegesen, hiszen csupán 20-21 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, igazi kora őszi idő várható.







