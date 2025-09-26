Úton a világhír felé: decemberben lesz a zalai tehetségkutató gálája, immáron tizedszer (galéria, videó)

A részletekről a városházán számoltak be az újságíróknak pénteken délelőtt. A fiatalok vers-és prózamondás, modern- és társastánc, néptánc, komolyzene, népzene, könnyűzene, valamint képzőművészet kategóriában mutatkozhatnak be. Jelentkezni saját iskolájukban, egyesületüknél vagy a ZegaSztár tehetségkutató kapcsolattartóinál, valamint a polgármesteri hivatalban lehet. Jelentkezési lap a www.zalaegerszeg.hu oldalon található.

A ZegaSztár tehetségkutató tizedik alkalommal várja a jelentkezőket, határidő október 22-e. Fotó: Pezzetta Umberto

A ZegaSztár tehetségkutatónak rangja van

A ZegaSztár 2008-ban indult Velkey Péter kulturális tanácsadó és Szemes Béla ötlete alapján. Eddig összesen 563 produkciót láthatott a közönség, 3200 gyermek lépett fel. A gála alatt idén is várják a közönségszavazatokat. A zsűri – Ecsedi Erzsébet színművész, Both Gábor színművész és Cseh Richárd táncművész – értékelése és a szavazatok alapján kerül ki a győztes, aki elviheti a fődíjat, a 300 ezer forintot. A kategóriagyőztesek 100-100 ezer forintot kapnak, s számos ajándékcsomag talál majd gazdára. Többek között ez a rendezvény indította el előadóművészi pályáján például Sárközi Rolandot, Gubinecz Ákost, Vissy Barnabást, Horváth Márkot és Vörös Patríciát.