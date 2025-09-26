szeptember 26., péntek

Úton a világhír felé: decemberben lesz a zalai tehetségkutató gálája, immáron tizedszer (galéria, videó)

Ismét a világot jelentő deszkákra állhatnak jelképesen a zalaegerszegi általános- és középiskolás diákok. Október 22-ig lehet jelentkezni, s november 8-9-én zajlik majd a ZegaSztár tehetségkutató elődöntője a hangversenyteremben. December 7-én a Zalaegerszegi Televízió közvetíti a gálát a Hevesi Sándor Színházból.

Mozsár Eszter
Varga István, a Zalaegerszegi Tankerület szakmai vezetője, Balaicz Zoltán polgármester, Velkey Péter és Frauenhoffer Márta, a Zalaegerszegi Médiacentrum Kft. ügyvezetője a sajtótájékoztatón.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A részletekről a városházán számoltak be az újságíróknak pénteken délelőtt. A fiatalok vers-és prózamondás, modern- és társastánc, néptánc, komolyzene, népzene, könnyűzene, valamint képzőművészet kategóriában mutatkozhatnak be. Jelentkezni saját iskolájukban, egyesületüknél vagy a ZegaSztár tehetségkutató kapcsolattartóinál, valamint a polgármesteri hivatalban lehet. Jelentkezési lap a www.zalaegerszeg.hu oldalon található.

A ZegaSztár tehetségkutató tizedik alkalommal várja a jelentkezőket, határidő október 22-e. Fotó: Pezzetta Umberto

A ZegaSztár tehetségkutatónak rangja van

A ZegaSztár 2008-ban indult Velkey Péter kulturális tanácsadó és Szemes Béla ötlete alapján. Eddig összesen 563 produkciót láthatott a közönség, 3200 gyermek lépett fel. A gála alatt idén is várják a közönségszavazatokat. A zsűri – Ecsedi Erzsébet színművész, Both Gábor színművész és Cseh Richárd táncművész – értékelése és a szavazatok alapján kerül ki a győztes, aki elviheti a fődíjat, a 300 ezer forintot. A kategóriagyőztesek 100-100 ezer forintot kapnak, s számos ajándékcsomag talál majd gazdára. Többek között ez a rendezvény indította el előadóművészi pályáján például Sárközi Rolandot, Gubinecz Ákost, Vissy Barnabást, Horváth Márkot és Vörös Patríciát.

Fotók: Pezzetta Umberto

 

