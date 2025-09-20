45 perce
Misztikus pincében születnek a különleges élmények – Zalaegerszeg titkos színtere, ahová csak kevesen juthatnak be
Már túl van a nagykorúságon, idén lett húszesztendős a zalaegerszegi civil szerveződés. A ZAZEE Kulturális Egyesület célja nem a polgárpukkasztás, sem egyfajta hiánypótlás. A tagok egyszerűen teszik a dolgukat, s immáron két évtizede szervezik igényes programjaikat. A város különleges színfoltjaként hoznak pezsgést életünkbe: hol Gyabronka József járja a poklot, hol Wahorn András veszi kézbe a licitkalapácsot, hol pedig az „árnyékban” dolgozók kapják a meglepetéselismerést.
A Zaol-podcast vendége, Wettstein Tamás mesél a ZAZEE Kulturális Egyesület történetéről.
Fotó: Mozsár Eszter
A Zaol-podcast friss adásában Wettstein Tamás egyesületi elnököt faggatjuk a kezdetekről, valamint kérjük arra, hogy összegezze a ZAZEE Kulturális Egyesület elmúlt évtizedeit. Hol nevetős, hol „sírós” lett a visszatekintés, ám a konklúzió nem más, mint az, hogy a lelkes magnak és kiváló ötleteiknek, valamint önkénteseiknek köszönhetően valósulnak meg a produkciók, a legtöbb saját költségvetésből. Talán többen emlékeznek ezekre a projektekre: Color Arts Fesztivál, 8.01 galéria, kocsmazene turné, Decemberi Licit vagy 2006-2007-ben a RégióAktív Fesztivál a Grabowskiban, ami tulajdonképpen az egyesület első rendezvénye volt. Te jó ég, a plakát szerint 200 forint volt a belépő.
A ZAZEE Kulturális Egyesület színháza, ahol gyorsan fogynak a jegyek
Kazamata színház: misztikus vagy éppen realisztikus élmények a pincében. Úgy látszik, hogy jó házasságnak bizonyult a Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatóságával való együttműködés, hiszen már a sokadik évadot kezdi a Kazamata színházi sorozat a Göcseji Múzeum pincéjében. Szeptemberben Lajos András kezdte az őszi előadás-sorozatot (Soóky László: Papa különböző hangszereken hegedül), szeptember 30-án Szalontay Tünde előadásában a Született: Wagner Emese, október 14-én az Anyanyelve: magyar című produkció (Várnagy Kinga), míg október 27-én két monodráma lesz látható Miklós Marcell előadásában (NEO és Morice, a halottak hercege).
Lantos László Triceps kapta az Ex Umbra-díjat
Zaol podcast
- Hahó, halló, figyelem! Új évad új tervekkel a bábszínházban
- Tudja, hogy mi van az ivóvízben? – a zalai egyetem docense elárulja
- Az első falat után tudta a mesterszakács: a zalai dödölle kivételes étel
- Mi a csuda az a HISZ és a Jókai-Hack? Mihály Péterrel rendezésről, az ifjúság neveléséről és családról
- Nem kell művésznek lenned: az új Egry-galéria mindenki előtt nyitva áll