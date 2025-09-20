Misztikus pincében születnek a különleges élmények – Zalaegerszeg titkos színtere, ahová csak kevesen juthatnak be

A Zaol-podcast friss adásában Wettstein Tamás egyesületi elnököt faggatjuk a kezdetekről, valamint kérjük arra, hogy összegezze a ZAZEE Kulturális Egyesület elmúlt évtizedeit. Hol nevetős, hol „sírós” lett a visszatekintés, ám a konklúzió nem más, mint az, hogy a lelkes magnak és kiváló ötleteiknek, valamint önkénteseiknek köszönhetően valósulnak meg a produkciók, a legtöbb saját költségvetésből. Talán többen emlékeznek ezekre a projektekre: Color Arts Fesztivál, 8.01 galéria, kocsmazene turné, Decemberi Licit vagy 2006-2007-ben a RégióAktív Fesztivál a Grabowskiban, ami tulajdonképpen az egyesület első rendezvénye volt. Te jó ég, a plakát szerint 200 forint volt a belépő.

Elkezdődött a ZAZEE Kulturális Egyesület színházi évada, a KAZAMATA. Soóky László Papa különböző hangszereken hegedül című monodrámájával, Lajos András csodálatos előadásában.

Fotó: Pánczél Petra

A ZAZEE Kulturális Egyesület színháza, ahol gyorsan fogynak a jegyek

Kazamata színház: misztikus vagy éppen realisztikus élmények a pincében. Úgy látszik, hogy jó házasságnak bizonyult a Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatóságával való együttműködés, hiszen már a sokadik évadot kezdi a Kazamata színházi sorozat a Göcseji Múzeum pincéjében. Szeptemberben Lajos András kezdte az őszi előadás-sorozatot (Soóky László: Papa különböző hangszereken hegedül), szeptember 30-án Szalontay Tünde előadásában a Született: Wagner Emese, október 14-én az Anyanyelve: magyar című produkció (Várnagy Kinga), míg október 27-én két monodráma lesz látható Miklós Marcell előadásában (NEO és Morice, a halottak hercege).