Zaol podcast

45 perce

Misztikus pincében születnek a különleges élmények – Zalaegerszeg titkos színtere, ahová csak kevesen juthatnak be

Címkék#Zaol podcast#Várnagy Kinga#Wettstein Tamás#ZAZEE Kulturális Egyesület#Zalaegerszeg#Soóky László

Már túl van a nagykorúságon, idén lett húszesztendős a zalaegerszegi civil szerveződés. A ZAZEE Kulturális Egyesület célja nem a polgárpukkasztás, sem egyfajta hiánypótlás. A tagok egyszerűen teszik a dolgukat, s immáron két évtizede szervezik igényes programjaikat. A város különleges színfoltjaként hoznak pezsgést életünkbe: hol Gyabronka József járja a poklot, hol Wahorn András veszi kézbe a licitkalapácsot, hol pedig az „árnyékban” dolgozók kapják a meglepetéselismerést.

Mozsár Eszter
Misztikus pincében születnek a különleges élmények – Zalaegerszeg titkos színtere, ahová csak kevesen juthatnak be

A Zaol-podcast vendége, Wettstein Tamás mesél a ZAZEE Kulturális Egyesület történetéről.

Fotó: Mozsár Eszter

A Zaol-podcast friss adásában Wettstein Tamás egyesületi elnököt faggatjuk a kezdetekről, valamint kérjük arra, hogy összegezze a ZAZEE Kulturális Egyesület elmúlt évtizedeit. Hol nevetős, hol „sírós” lett a visszatekintés, ám a konklúzió nem más, mint az, hogy a lelkes magnak és kiváló ötleteiknek, valamint önkénteseiknek köszönhetően valósulnak meg a produkciók, a legtöbb saját költségvetésből. Talán többen emlékeznek ezekre a projektekre: Color Arts Fesztivál, 8.01 galéria, kocsmazene turné, Decemberi Licit vagy 2006-2007-ben a RégióAktív Fesztivál a Grabowskiban, ami tulajdonképpen az egyesület első rendezvénye volt. Te jó ég, a plakát szerint 200 forint volt a belépő.

ZAZEE Kulturális Egyesület idén húszéves
Elkezdődött a ZAZEE Kulturális Egyesület színházi évada, a KAZAMATA. Soóky László Papa különböző hangszereken hegedül című monodrámájával, Lajos András csodálatos előadásában.  
Fotó: Pánczél Petra

A ZAZEE Kulturális Egyesület színháza, ahol gyorsan fogynak a jegyek

Kazamata színház: misztikus vagy éppen realisztikus élmények a pincében. Úgy látszik, hogy jó házasságnak bizonyult a Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatóságával való együttműködés, hiszen már a sokadik évadot kezdi a Kazamata színházi sorozat a Göcseji Múzeum pincéjében. Szeptemberben Lajos András kezdte az őszi előadás-sorozatot (Soóky László: Papa különböző hangszereken hegedül), szeptember 30-án Szalontay Tünde előadásában a Született: Wagner Emese, október 14-én az Anyanyelve: magyar című produkció (Várnagy Kinga), míg október 27-én két monodráma lesz látható Miklós Marcell előadásában (NEO és Morice, a halottak hercege).


 

 

Zaol podcast

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
