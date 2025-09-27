Pikk-pakk átminősíthetők a zártkertek – de mikor?

A szocializmus alatt született meg a zártkertek kategóriája, ezek hétvégi házak, hobbikertek voltak, döntően külvárosi területeken. A "hegy", merthogy Zalában így nevezik, ma már nem mindig az eredeti a funkciót tölti be. Sokan felhagytak a művelésével, vagy állandó lakóhelyként használják. Mivel azonban ezek a telkek a mai napig mezőgazdasági területként vannak nyilvántartva, használatuk kötött, eladásuk bonyolult, a területen építkezni korlátozottan lehet vagy nincs rá mód. Ezért jelent nagy könnyebbséget, egyszerűsítést, ha az élethez igazítják a jogszabályt, és megadják a lehetőséget egyszerűsített eljárással a művelés alóli kivonásra. A zártkertek átminősítése lényegében egy kérelem benyújtását s hatóság részéről az elfogadását jelenti. Az átminősítéssel jelentősen megnőhet ezeknek a telkeknek az értéke is.

A zártkertek átminősítése jelentősen megnövelheti az érintett telkek értékét. Fotó: SZJ

Zártkertek átminősítése: csak az a kérdés, hogy mikor

Balaicz Zoltán zalaegerszegi polgármester július közepén arról tájékoztatta a lakosságot a Facebook-oldalán, hogy Zalaegerszegen is lesz lehetőség a zártkerti ingatlanok művelés alóli kivonására. Rámutatott: 2025. június 26-án módosult a földforgalmi törvény, így a zártkerti ingatlanok művelés alól kivett területekké válhatnak a nyilvántartásban.

Szűk tíz éve többen lemaradtak

2016-ban és 2017-ben már lehetővé tette ezt az Országgyűlés, és sokan kérelmezték is az egyszerűsített eljárást. A mostani egyszerűsített átminősítés azonban nem valósulhat meg automatikusan az ország minden településén, csak ott, ahol a zártkerti ingatlan fekvése szerinti önkormányzat – a törvény végrehajtási rendeletének megfelelő módon – helyi rendeletben biztosítja. Zalaegerszegen sok zártkert van, a tulajdonosok nagyon várják a szabályozást. Egyik érdeklődő a Facebookon tett fel a kérdést a napokban a polgármesternek, hogy mikor készül el a rendelet. Balaicz Zoltán válaszában közölte: "a helyi szabályozást előkészítettük, azonnal elfogadhatja a közgyűlés, amint megjelenik az országos végrehajtási rendelet. Arra várunk."