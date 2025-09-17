Szakítás után nálad maradtak az exed márkás cuccai? Ne dobd ki, mutatjuk, mihez kezdj velük!

Decemberben újra karácsonyi vásárra hív a zalaszentgróti Szimat Állatvédő Egyesület, de előtte szeretnék frissíteni a készletet. Várják a jó minőségű, igényes ruhákat, cipőket, táskákat és egyéb kiegészítőket, ajándéktárgyakat. Aki segítene, írjon nekik vagy hétköznap 10 és 17 óra között hívja őket a következő számon: 06/30-492-9283.

Decemberben újra karácsonyi vásárra hív a zalaszentgróti Szimat Állatvédő Egyesület. Várják a felajánlásokat.

Karácsonyi vásár az árvákért

Hagyományos karácsonyi vásárukat december 11-én, csütörtökön tartják 8 és 18 óra között Zalaszentgróton, a Városi Művelődési Központban. Szóval addig még bőven van idő arra, hogy összeszedjük jó állapotú, már nem használt dolgainkat, ezzel örömteli karácsonyt szerezve a Szimat gazdira váró kis védenceinek.

Boldog hétköznapok a zalaszentgróti Szimatnál

S hogy lássuk, kiknek is gyűjtenek, egy kis ízelítő a szimatos hétköznapokból, ami bizonyítja: a menhelyi kutya is lehet boldog. "Sokkal-sokkal jobb helyük van nálunk, mint ahonnan idekerültek. De természetesen egy saját gazdinál még jobb lenne!!!", írják posztjukban az állatvédők.

Íme a Suhanc egylet: Parázs, Muki és Latex. Mindannyian gazdikeresők!

