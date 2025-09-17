szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

12°
+18
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Így lehet az elválásból karácsonyi happy end

34 perce

Szakítás után nálad maradtak az exed márkás cuccai? Ne dobd ki, mutatjuk, mihez kezdj velük!

Címkék#kutya#karácsony#adománygyűjtés#Szimat Állatvédő Egyesület#állatvédelem

"Nálad maradtak az exed márkás ruhái, dolgai, ajándékai? Add nekünk, és mi a karácsonyi vásárunkon pénzzé tesszük és a menhelyi kutyákra fordítjuk", írja Facebook-oldalán a zalaszentgróti Szimat Állatvédő Egyesület, ahol tudják, hogyan lehet egy szakításból happy end. Legalább a kutyák örüljenek!

Varga Lívia

Decemberben újra karácsonyi vásárra hív a zalaszentgróti Szimat Állatvédő Egyesület, de előtte szeretnék frissíteni a készletet. Várják a jó minőségű, igényes ruhákat, cipőket, táskákat és egyéb kiegészítőket, ajándéktárgyakat. Aki segítene, írjon nekik vagy hétköznap 10 és 17 óra között hívja őket a következő számon: 06/30-492-9283.

Decemberben újra karácsonyi vásárra hív a zalaszentgróti Szimat Állatvédő Egyesület
Decemberben újra karácsonyi vásárra hív a zalaszentgróti Szimat Állatvédő Egyesület. Várják a felajánlásokat.
Forrás: Facebook/Szimat Állatvédő Egyesület

Karácsonyi vásár az árvákért

Hagyományos karácsonyi vásárukat december 11-én, csütörtökön tartják 8 és 18 óra között Zalaszentgróton, a Városi Művelődési Központban. Szóval addig még bőven van idő arra, hogy összeszedjük jó állapotú, már nem használt dolgainkat, ezzel örömteli karácsonyt szerezve a Szimat gazdira váró kis védenceinek.

Boldog hétköznapok a zalaszentgróti Szimatnál

S hogy lássuk, kiknek is gyűjtenek, egy kis ízelítő a szimatos hétköznapokból, ami bizonyítja: a menhelyi kutya is lehet boldog. "Sokkal-sokkal jobb helyük van nálunk,  mint ahonnan idekerültek. De természetesen egy saját gazdinál még jobb lenne!!!", írják posztjukban az állatvédők.
Íme a Suhanc egylet: Parázs, Muki és Latex. Mindannyian gazdikeresők!

A Szimat Állatvédő Egyesületről és állatvédőik munkájáról pedig ezekben a cikkekben olvashatsz bővebben:

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu