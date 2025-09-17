1 órája
Szakítás után nálad maradtak az exed márkás cuccai? Ne dobd ki, mutatjuk, mihez kezdj velük!
"Nálad maradtak az exed márkás ruhái, dolgai, ajándékai? Add nekünk, és mi a karácsonyi vásárunkon pénzzé tesszük és a menhelyi kutyákra fordítjuk", írja Facebook-oldalán a zalaszentgróti Szimat Állatvédő Egyesület, ahol tudják, hogyan lehet egy szakításból happy end. Legalább a kutyák örüljenek!
Decemberben újra karácsonyi vásárra hív a zalaszentgróti Szimat Állatvédő Egyesület, de előtte szeretnék frissíteni a készletet. Várják a jó minőségű, igényes ruhákat, cipőket, táskákat és egyéb kiegészítőket, ajándéktárgyakat. Aki segítene, írjon nekik vagy hétköznap 10 és 17 óra között hívja őket a következő számon: 06/30-492-9283.
Karácsonyi vásár az árvákért
Hagyományos karácsonyi vásárukat december 11-én, csütörtökön tartják 8 és 18 óra között Zalaszentgróton, a Városi Művelődési Központban. Szóval addig még bőven van idő arra, hogy összeszedjük jó állapotú, már nem használt dolgainkat, ezzel örömteli karácsonyt szerezve a Szimat gazdira váró kis védenceinek.
Boldog hétköznapok a zalaszentgróti Szimatnál
S hogy lássuk, kiknek is gyűjtenek, egy kis ízelítő a szimatos hétköznapokból, ami bizonyítja: a menhelyi kutya is lehet boldog. "Sokkal-sokkal jobb helyük van nálunk, mint ahonnan idekerültek. De természetesen egy saját gazdinál még jobb lenne!!!", írják posztjukban az állatvédők.
Íme a Suhanc egylet: Parázs, Muki és Latex. Mindannyian gazdikeresők!
