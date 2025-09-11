5 órája
Jó hír a közlekedőknek: megújul két fontos út, Zalát is érinti a bejelentés!
Két eltérő léptékű, de a helyben élő embereknek ugyancsak fontos útfejlesztésről tájékoztatott közösségi oldalán Nagy Bálint közlekedési államtitkár, a keszthelyi térség országgyűlési képviselője. Egy zalai útfejlesztésről és a balatoni régió nagyberuházásáról is hírt adott a kormánypárti politkus.
Nagy Bálint Facebook-oldalán jelentette be: megkezdődött a Rezi bekötőút 1600 méteres szakaszának felújítása a Magyar falu útfelújítási program keretében. A zalai útfejlesztésről a képviselő kifejtette: az útra két réteg új aszfalt kerül, és megerősítik a padkákat is a biztonságosabb közlekedés és a tartósság érdekében. A munkálatok ideje alatt szakaszos félpályás lezárások várhatók, a forgalmat kézi vagy jelzőlámpás irányítás biztosítja. A képviselő az erre közlekedők türelmét kérte a kivitelezés idejére.
A zalai útfejlesztés mellett egy nagy bejelentés: megújulhat a 84-es is
A rezi beruházás mellett egy nagy projekt előkészítéséről is tájékoztatott Facebook-oldalán a zalai politikus. Mint írta, a nyugat-balatoni térség fejlődése szempontjából stratégiai jelentőségű a 84-es főút fejlesztése. (Ez a mintegy 132 kilométeres főút köti össze a balatoni térséget az északnyugat-magyarországi régióval, egészen pontosan Balatonedericset Sopronnal, majd az osztrák határral.)
"Örömmel számolhatok be róla, hogy az Építési és Közlekedési Minisztériumban már elindult a megvalósíthatósági tanulmány készítése, amely alapja lesz a jövőbeni beruházásoknak. Ez a lépés fontos mérföldkő térségünk közlekedésének és gazdaságának erősítésében" - fogalmazott Nagy Bálint.
Egy másik balatoni infrastrukturális nagyberuházásról ebben a cikkünkben írtunk.
