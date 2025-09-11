szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

23°
+22
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A rezi bekötőút és a 84-es

45 perce

Jó hír a közlekedőknek: megújul két fontos út, Zalát is érinti a bejelentés!

Címkék#Nagy Bálint#útfejlesztés#Balaton#Rezi

Két eltérő léptékű, de a helyben élő embereknek ugyancsak fontos útfejlesztésről tájékoztatott közösségi oldalán Nagy Bálint közlekedési államtitkár, a keszthelyi térség országgyűlési képviselője. Egy zalai útfejlesztésről és a balatoni régió nagyberuházásáról is hírt adott a kormánypárti politkus.

Zaol.hu

Nagy Bálint Facebook-oldalán jelentette be: megkezdődött a Rezi bekötőút 1600 méteres szakaszának felújítása a Magyar falu útfelújítási program keretében. A zalai útfejlesztésről a képviselő kifejtette: az útra két réteg új aszfalt kerül, és megerősítik a padkákat is a biztonságosabb közlekedés és a tartósság érdekében. A munkálatok ideje alatt szakaszos félpályás lezárások várhatók, a forgalmat kézi vagy jelzőlámpás irányítás biztosítja. A képviselő az erre közlekedők türelmét kérte a kivitelezés idejére.

Zalai útfejlesztés: megújul a rezi bekötőút
Felújítják a rezi bekötőutat 1,6 kilométeres szakaszon. A zalai útfejlesztés mellett egy nagyberuházásról is hírt adott a képviselő
Forrás: Nagy Bálint / Fb

A zalai útfejlesztés mellett egy nagy bejelentés: megújulhat a 84-es is

A rezi beruházás mellett egy nagy projekt előkészítéséről is tájékoztatott Facebook-oldalán a zalai politikus.  Mint írta, a nyugat-balatoni térség fejlődése szempontjából stratégiai jelentőségű a 84-es főút fejlesztése. (Ez a mintegy 132 kilométeres főút köti össze a balatoni térséget az északnyugat-magyarországi régióval, egészen pontosan Balatonedericset Sopronnal, majd az osztrák határral.)

Nagy Bálint államtitkár, országgyűlési képviselő a 84-es főút fejlesztésének előkészítéséről is bejelentést tett közösségi oldalán
Forrás: Nagy Bálint / Fb

"Örömmel számolhatok be róla, hogy az Építési és Közlekedési Minisztériumban már elindult a megvalósíthatósági tanulmány készítése, amely alapja lesz a jövőbeni beruházásoknak. Ez a lépés fontos mérföldkő térségünk közlekedésének és gazdaságának erősítésében" - fogalmazott Nagy Bálint.

Egy másik balatoni infrastrukturális nagyberuházásról ebben a cikkünkben írtunk.

Ezt olvasta már?

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu