Jó hír a közlekedőknek: megújul két fontos út, Zalát is érinti a bejelentés!

Nagy Bálint Facebook-oldalán jelentette be: megkezdődött a Rezi bekötőút 1600 méteres szakaszának felújítása a Magyar falu útfelújítási program keretében. A zalai útfejlesztésről a képviselő kifejtette: az útra két réteg új aszfalt kerül, és megerősítik a padkákat is a biztonságosabb közlekedés és a tartósság érdekében. A munkálatok ideje alatt szakaszos félpályás lezárások várhatók, a forgalmat kézi vagy jelzőlámpás irányítás biztosítja. A képviselő az erre közlekedők türelmét kérte a kivitelezés idejére.

Felújítják a rezi bekötőutat 1,6 kilométeres szakaszon. A zalai útfejlesztés mellett egy nagyberuházásról is hírt adott a képviselő

A zalai útfejlesztés mellett egy nagy bejelentés: megújulhat a 84-es is

A rezi beruházás mellett egy nagy projekt előkészítéséről is tájékoztatott Facebook-oldalán a zalai politikus. Mint írta, a nyugat-balatoni térség fejlődése szempontjából stratégiai jelentőségű a 84-es főút fejlesztése. (Ez a mintegy 132 kilométeres főút köti össze a balatoni térséget az északnyugat-magyarországi régióval, egészen pontosan Balatonedericset Sopronnal, majd az osztrák határral.)

Nagy Bálint államtitkár, országgyűlési képviselő a 84-es főút fejlesztésének előkészítéséről is bejelentést tett közösségi oldalán

"Örömmel számolhatok be róla, hogy az Építési és Közlekedési Minisztériumban már elindult a megvalósíthatósági tanulmány készítése, amely alapja lesz a jövőbeni beruházásoknak. Ez a lépés fontos mérföldkő térségünk közlekedésének és gazdaságának erősítésében" - fogalmazott Nagy Bálint.

