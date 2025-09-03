szeptember 3., szerda

Hilda névnap

24°
+31
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Zalai Táncegyüttes

1 órája

Siker! Erdélyig utazott az elismerésért a zalai néptáncos

Címkék#Zalai Táncegyüttes#Macsek Mátyás Bence#Kósa Ruben

Örömteli eseményről számolt be lapunknak Kósa Ruben, a Zalai Táncegyüttes művészeti vezetője. Múlt héten Erdélyben, Marosvásárhelyen jártak, ahol augusztus 31-én részt vettek a X. „Játssz a figurával” Erdélyi Legényes- és Verbunkversenyen.

Zaol.hu

A résztvevők két csoportban, ifjúsági és felnőtt korosztályban mérték össze tudásukat. Hazánkat és Zala vármegyét a Zalai Táncegyüttes utánpótlás csoportjának táncosa, Macsek Mátyás Bence képviselte. 

Macsek Mátyás Bence és Kósa Ruben.
Forrás: Zalai Táncegyüttes

A tehetséges táncos 2. helyezést ért el kategóriájának, az ifjúsági korosztálynak legfiatalabb indulójaként.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu