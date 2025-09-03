Zalai Táncegyüttes
Siker! Erdélyig utazott az elismerésért a zalai néptáncos
Örömteli eseményről számolt be lapunknak Kósa Ruben, a Zalai Táncegyüttes művészeti vezetője. Múlt héten Erdélyben, Marosvásárhelyen jártak, ahol augusztus 31-én részt vettek a X. „Játssz a figurával” Erdélyi Legényes- és Verbunkversenyen.
A résztvevők két csoportban, ifjúsági és felnőtt korosztályban mérték össze tudásukat. Hazánkat és Zala vármegyét a Zalai Táncegyüttes utánpótlás csoportjának táncosa, Macsek Mátyás Bence képviselte.
A tehetséges táncos 2. helyezést ért el kategóriájának, az ifjúsági korosztálynak legfiatalabb indulójaként.
