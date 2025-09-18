szeptember 18., csütörtök

Országos elismerés

2 órája

Zalai szakember érdemelte ki az Év Védőnője díjat

Címkék#Év Védőnője díj#Szent Rafael Kórház#védőnő#Magyar Védőnők Egyesülete

A Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház újabb örömhírről számolt be, és egyben gratulált a díjazottaknak közösségi oldalán.

Antal Lívia

A Magyar Védőnők Egyesülete minden esztendőben kihirdeti az Év Védőnőjét, melynek Kistelepülés kategóriájában 2025-ben Merthné Egyed Mária Magdolna, a Bak és Sárhida Védőnői Szolgálat területi védőnője bizonyult a legjobbnak.

Év Védőnője díj
Az Év Védőnője díjat, kistelepülés kategóriájában Merthné Egyed Mária Magdolna, a Bak és Sárhida Védőnői Szolgálat területi védőnője érdemelte ki az országban idén.
Forrás: Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház Facebook-oldala

A Magyar Védőnők Egyesülete a lakosság véleményének megismerése érdekében minden évben megszervezi a közönségszavazást az Év Védőnője címért több kategóriában. A védőnők számára a szakmai elismerés mellett az is fontos, hogy a családok elégedettek legyenek tevékenységünkkel, érezzék, hogy a védőnők értük dolgoznak. Merthné Egyed Mária Magdolna védőnőre minden bizonnyal így gondoltak a rá szavazó családok.

 

