Az Adria foglyai – könyv a zalai haditengerészek áldozatvállalásáról
Nagykanizsán a Halis-könyvtárban szeptember 30-án, kedden 17 órakor Szekér Imre Tibor "Adria foglyai" – Zalai haditengerészek áldozatvállalása az első világháborúban című kötetét mutatja be. A ZalaSzántói Lokálpatrióta Egyesület elnökének könyvbemutatója idején ugyanezen a helyszínen első világháborús hadihajómodell-bemutató is várja a látogatókat.
