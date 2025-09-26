Az Adria foglyai – könyv a zalai haditengerészek áldozatvállalásáról

Nagykanizsán a Halis-könyvtárban szeptember 30-án, kedden 17 órakor Szekér Imre Tibor "Adria foglyai" – Zalai haditengerészek áldozatvállalása az első világháborúban című kötetét mutatja be. A ZalaSzántói Lokálpatrióta Egyesület elnökének könyvbemutatója idején ugyanezen a helyszínen első világháborús hadihajómodell-bemutató is várja a látogatókat.