16 perce
Hatalmas zalai fejlesztésekről hozott hírt Vigh László - kórház, gyorsforgalmi út, egyetem is a listán
A Fidesz balatonfüredi frakcióülésén miniszterekkel és államtitkárokkal tárgyalt a zalai országgyűlési képviselő. Vigh László jelentős zalai beruházásokról számolt be hírportálunknak.
Kórházbővítés, M76-os út folytatása, Pannon Egyetem támogatása, Zalaegerszegen és térségében energetikai fejlesztés - ezeken a területeken mind fontos előrelépésről tájékoztatott Vigh László. A zalai beruházásokról a politikus elmondta: hamarosan a részletekkel kapcsolatban konkrét bejelentések is érkeznek, a jelenlegi stádiumban arról adhat hírt, hogy a zalai emberek életét pozitívan befolyásoló nagy projektek zöld utat kaptak a kormánynál.
Vigh László elmondta: Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős minisztertől kért segítséget a Pannon Egyetem támogatása ügyében, a szükséges források biztosítását illetően nemsokára pozitív hírekről tudnak beszámolni.
- Takács Péter egészségügyi államtitkárral is volt egy fontos megbeszélésem a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház 1-es és 2-es belgyógyászati részlegének ügyében, amelyet már korábban is a kormány elé terjesztettem. Sokat dolgozunk a tervezett fejlesztésen, és reméljük, nemsokára arról is be tudunk számolni, mikor és milyen formában valósulhat meg a 80 milliárdos fejlesztés, amely új épületet is magában foglal majd, betegszobákkal, vizsgálókkal, műtőkkel és teljes felszereléssel. Ennek a fejlesztésnek a megvalósítása az egyik fő stratégiai célunk Zalaegerszegen - fogalmazott Vigh László.
További nagy zalai beruházások is várhatók
A zalai politikus arról is tájékoztatta hírportálunkat, hogy ígéretet kapott Lázár János építési és közlekedési minisztertől az M76-os gyorsforgalmi út folytatásával kapcsolatban. Mint mondta, a már elkészült Hollád-Balatonszentgyörgy szakaszt továbbépítik Keszthelyig.
- Természetesen azon dolgozom, hogy ez a folyamat ne álljon meg, azaz Zalaegerszeg felé haladjon tovább az útfejlesztés - hangsúlyozta Vigh László.
Még egy kiemelkedő beruházásról tett említést a képviselő: Lantos Csaba energiaügyi miniszterrel Zalaegerszeg és térsége energetikai fejlesztésének lehetőségeit beszélték át - ebben a témában szintén konkrét, pozitív hírek várhatók a közeljövőben.
A Fidesz kétnapos balatonfüredi kihelyezett frakcióülésén elhangzottakról is beszámolt Vigh László. A miniszterelnöki beszéd legfontosabb témái közt említette a kormány új, egyedülálló otthonteremtési programját, amely a kedvező konstrukciónak (3 százalékos hitelkamat) köszönhetően máris óriási siker, és rengeteg fiatalt segít majd saját lakáshoz jutni. A család a társadalmunk alapsejtje, a családok támogatása továbbra is a Fidesz-kormány legfontosabb stratégiai célja marad - hangsúlyozta a zalai képviselő.
