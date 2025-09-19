szeptember 19., péntek

Energetikai beruházásról is tárgyalt a képviselő

2 órája

Hatalmas zalai fejlesztésekről hozott hírt Vigh László - kórház, gyorsforgalmi út, egyetem is a listán

Címkék#Vigh László#frakcióülés#Zala vármegye

A Fidesz balatonfüredi frakcióülésén miniszterekkel és államtitkárokkal tárgyalt a zalai országgyűlési képviselő. Vigh László jelentős zalai beruházásokról számolt be hírportálunknak.

Zaol.hu

Kórházbővítés, M76-os út folytatása, Pannon Egyetem támogatása, Zalaegerszegen és térségében energetikai fejlesztés - ezeken a területeken mind fontos előrelépésről tájékoztatott Vigh László. A zalai beruházásokról a politikus elmondta: hamarosan a részletekkel kapcsolatban konkrét bejelentések is érkeznek, a jelenlegi stádiumban arról adhat hírt, hogy a zalai emberek életét pozitívan befolyásoló nagy projektek zöld utat kaptak a kormánynál.

Zalai beruházásokról folytatott sikeres tárgyalásokat Vigh László képviselő, aki Hankó Balázs miniszterrel is egyeztetett a frakcióülésen
Vigh László országgyűlési képviselő és Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a Pannon Egyetem támogatásáról egyeztetett a frakcióülésen. Vigh László zalai beruházásokról is tárgyalt Fotó: ZH

Vigh László elmondta: Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős minisztertől kért segítséget a Pannon Egyetem támogatása ügyében, a szükséges források biztosítását illetően nemsokára pozitív hírekről tudnak beszámolni.

- Takács Péter egészségügyi államtitkárral is volt egy fontos megbeszélésem a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház 1-es és 2-es belgyógyászati részlegének ügyében, amelyet már korábban is a kormány elé terjesztettem. Sokat dolgozunk a tervezett fejlesztésen, és reméljük, nemsokára arról is be tudunk számolni, mikor és milyen formában valósulhat meg a 80 milliárdos fejlesztés, amely új épületet is magában foglal majd, betegszobákkal, vizsgálókkal, műtőkkel és teljes felszereléssel. Ennek a fejlesztésnek a megvalósítása az egyik fő stratégiai célunk Zalaegerszegen - fogalmazott Vigh László.
 

A Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház fejlesztése is napirendre került a képviselő tárgyalásain, óriásberuházás indulhat hamarosan

További nagy zalai beruházások is várhatók

A zalai politikus arról is tájékoztatta hírportálunkat, hogy ígéretet kapott Lázár János építési és közlekedési minisztertől az M76-os gyorsforgalmi út folytatásával kapcsolatban. Mint mondta, a már elkészült Hollád-Balatonszentgyörgy szakaszt továbbépítik Keszthelyig.
- Természetesen azon dolgozom, hogy ez a folyamat ne álljon meg, azaz  Zalaegerszeg felé haladjon tovább az útfejlesztés - hangsúlyozta Vigh László.

Még egy kiemelkedő beruházásról tett említést a képviselő: Lantos Csaba energiaügyi miniszterrel Zalaegerszeg és térsége energetikai fejlesztésének lehetőségeit beszélték át - ebben a témában szintén konkrét, pozitív hírek várhatók a közeljövőben.

A Fidesz kétnapos balatonfüredi kihelyezett frakcióülésén elhangzottakról is beszámolt Vigh László. A miniszterelnöki beszéd legfontosabb témái közt említette a kormány új, egyedülálló otthonteremtési programját, amely a kedvező konstrukciónak (3 százalékos hitelkamat) köszönhetően máris óriási siker, és rengeteg fiatalt segít majd saját lakáshoz jutni. A család a társadalmunk alapsejtje, a családok támogatása továbbra is a Fidesz-kormány legfontosabb stratégiai célja marad - hangsúlyozta a zalai képviselő.

