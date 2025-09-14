Orvosolja a feszültségpanaszt a szolgáltató, de ez is áramszünettel jár! Lehet, hogy éppen az Ön települését is érintik a munkálatok!

A biztonságos zalai áramellátás fontos részét képezi az úgynevezett feszültségpanaszok elhárítása. Az E-On Hungária Zrt. munkatársai a jövő héten a vármegyénkben több helyen végeznek ilyen munkálatokat, ám ezek csak feszültségmentes hálózaton végezhetőek, így az érintett településeken áramszünetre kell a fogyasztóknak számítaniuk.

A biztonságos zalai áramellátás érdekében a szolgáltató folyamatosan végez karbantartásokat a hálózaton

Feszültségpanaszok elhárítása a biztonságos zalai áramellátás érdekében

A szolgáltató tájékoztatója szerint hétfőn 8.30 és 10 óra között Borsfán, majd 10.30-tól 12 óráig Letenyén lesznek ilyen jellegű munkálatok. Előbbi helyen a Kossuth és Zrínyi utcákat, utóbbin a Baross, Királyi Pál, Kossuth, Maros, Petőfi és Szamos utcákat, valamint a Szabadság teret érinti az áramszünet. Kedden két további településen, Tornyiszentmiklóson és Dobriban dolgoznak hasonló okból a szolgáltató szakemberei. Tornyiszentmiklóson, a Béke és Kossuth utcákban 8.30 és 10 óra között lesz áramszünet, míg Dobriban 10.30-tól 12 óráig az Arany, Fő, Kossuth, Petőfi és Rákóczi utcákban, illetve egyes külterületi ingatlanokon szünetel a szolgáltatás.

Optikai kábel, gyengeáramú rendszer épül

A feszültségpanasz elhárítása mellett lesznek egyéb munkálatok is. Keszthelyen hétfőn folytatódik az optikai kábel építése, amiatt 8-től egészen 15.30 óráig lekapcsolják az áramot a Bajczy-Zsilinszky, Lóczy Lajos, Pázmány Péter és Toldi Miklós utcákban, továbbá közvetlenül a Balaton partján és a kikötő területén. Ugyancsak hétfőn, 8 és 16 óra között Zalaegerszegen, a Besenyő utcában gyengeáramú rendszer építése miatt lesz előre tervezett áramszünet. Ugyanitt pénteken 8 és 16 óra közötti is dolgoznak a szakemberek, ám akkor már a környező külterületi részeket is érintik a munkálatok.

Mi a teendő megnövekedett ügyféligény esetén?

A megnövekedett ügyféligény kielégítése érdekében csütörtökön és pénteken két zalai településen marad ki átmeneti ideig a szolgáltatás. Várvölgyön, az Új utcában, illetve külterületi ingatlanokon mindkét nap 8 és 15.30 óra között, Liszóban, az Alsó, Hegyalja, Kanizsai, Petőfi és Sümegi utcákban pedig ugyancsak mindkét nap 8-tól 16 óráig várható áramszünet ezen okból. Pénteken emellett Bázakerettyén is szünetel átmenetileg a szolgáltatás, 8.30 és 15.30 óra között a Gyöngyvirág, Iskola, Nagyhegy, Olaj és Sport utcákban, a Fő, József Attila és Kossuth úton, az Olajmunkás közben, valamint az ipartelep területén végzik el a biztonsági övezetet sértő növényzet visszanyesését.