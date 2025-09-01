1 órája
Nem kell a pincébe vonulniuk: a zalaegerszegi diákok méltó irodát kaptak
A Zalaegerszegi Fiatalok Egyesülete és a helyi önkormányzat, illetve a Keresztury VMK támogatásával valósult meg egy újabb projekt az Art mozi első emeletén. A Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat új irodája méltó közösségi tér lesz, amit hétfőn délután mutattak meg a sajtó képviselőinek.
A Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat új irodája az Art mozi első emeletén kapott helyet. Az ünnepélyes átadón a diákok gyűrűjében Juhász Előd és Balaicz Zoltán.
Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap
Az átadón a ZVDÖK nevében Szommer Péter alpolgármester mondott köszönetet mindazoknak, akik segítettek egy régi álom megvalósulásában. Egyelőre nincs állandó nyitvatartás, a kulcsot Juhász Előd, a ZFE elnöke adja át mindig a diák-képviselőknek, akik itt tudják a legközelebbi programokat megbeszélni, a javaslataikat kidolgozni vagy az évértékelőt összeállítani. A ZVDÖK tisztújító közgyűlése a Városi Diákparlament legközelebb októberben lesz, amikor az új tisztségviselők a város vezetőinek is bemutatkoznak. Balaicz Zoltán polgármester emlékeztetett, hogy a Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat új irodája előtt is több helyszínen voltak már hasonló ifjúsági közösségi terek.
A Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat új irodája régi álom volt
A városvezető felidézte, évekkel ezelőtt a Kvártélyház épületében, egy pincehelyiségben működött hasonló iroda, amit pályázatból üzemeltetett Zalaegerszeg. A ZVDÖK mellett más ifjúsági szervezetek is birtokba vették az egykori helyiséget. Volt időszak, amikor az Új nemzedék Ady utcai és a Bíró Márton utcai irodája látott el hasonló feladatot, ugyancsak pályázati támogatásból. Néhány esztendő kihagyás után a diákönkormányzat javaslatát meghallgatva döntött úgy a közgyűlés, hogy ismét legyen méltó találkozási pontja a város fiatalságának.
Diákparlament Zalaegerszegen, megújult erővel folytatják a munkát – fotógaléria
Hatalomátvétel a városházán! Az új polgármester egy napja (galéria, videó)