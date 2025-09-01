Nem kell a pincébe vonulniuk: a zalaegerszegi diákok méltó irodát kaptak

Az átadón a ZVDÖK nevében Szommer Péter alpolgármester mondott köszönetet mindazoknak, akik segítettek egy régi álom megvalósulásában. Egyelőre nincs állandó nyitvatartás, a kulcsot Juhász Előd, a ZFE elnöke adja át mindig a diák-képviselőknek, akik itt tudják a legközelebbi programokat megbeszélni, a javaslataikat kidolgozni vagy az évértékelőt összeállítani. A ZVDÖK tisztújító közgyűlése a Városi Diákparlament legközelebb októberben lesz, amikor az új tisztségviselők a város vezetőinek is bemutatkoznak. Balaicz Zoltán polgármester emlékeztetett, hogy a Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat új irodája előtt is több helyszínen voltak már hasonló ifjúsági közösségi terek.

Juhász Előd és Balaicz Zoltán a Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat új irodája átadásán.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat új irodája régi álom volt

A városvezető felidézte, évekkel ezelőtt a Kvártélyház épületében, egy pincehelyiségben működött hasonló iroda, amit pályázatból üzemeltetett Zalaegerszeg. A ZVDÖK mellett más ifjúsági szervezetek is birtokba vették az egykori helyiséget. Volt időszak, amikor az Új nemzedék Ady utcai és a Bíró Márton utcai irodája látott el hasonló feladatot, ugyancsak pályázati támogatásból. Néhány esztendő kihagyás után a diákönkormányzat javaslatát meghallgatva döntött úgy a közgyűlés, hogy ismét legyen méltó találkozási pontja a város fiatalságának.