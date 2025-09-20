Ajánló
1 órája
Unatkoznál a hétvégén? Adunk pár tippet: ne hagyd ki ezeket a zalaegerszegi programokat!
Még nem tudod, merre indulj a hétvégén? Az előttünk álló két napban izgalmas zalaegerszegi programok sokasága vár rád. Használd ki a jó időt!
Balaicz Zoltán polgármester Facebook-bejegyzésben sorolta fel a kínálatot. Mutatjuk az ingyenes zalaegerszegi programok listáját!
Zalaegerszegi programok a hétvégén
- Mustra – Borfolyam hat helyszínen (Alibi, Csáó Béla, Contrast, Parázs, Piccolo, Spájz).
- Tekerj a szívedért! A szív világnapja alkalmából megrendezett vidám, egészségtudatos kerékpártúra, majd rendezvény a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Zalaegerszegi Képzési Központjában.
- Szeptember 20-án rendezik meg a teljes Kárpát-medencét felölelő Sereglés 2025 elnevezésű rendezvénysorozatot. A Sereglés napján több tízezer népzenész, néptáncos és kézművesmester ünnepli a Kárpát-medence népművészetét egy időben és közel 200 helyszínen, számtalan programmal várják az érdeklődőket. A zalaegerszegi helyszínek, időpontok és programok a plakátokon olvashatók!
- Szüreti fesztivál Andráshidán.
- Csácsbozsoki Fesztivál.
- A láthatatlan vár. Történelmi séta Zalaegerszegen. A középkori vár nyomában Zalaegerszegen a Kulturális Örökség Napjain.
- Ars Sacra Fesztivál a Mindszentyneumban. Családi délután: építsünk templomot.
- Legyetek szeretettel! – filmvetítés Boldog Brenner Jánosról a Mindszentyneumban.
- Napraforgó kézműves műhely az Apáczai Csere János tagkönyvtárban.
- VIII. Zalaegerszegi Szalon képzőművészeti tárlat megnyitója a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben.
- Zarándoknap: ingyenesen tekinthetők meg a Mindszentyneum kiállításai az Ars Sacra Fesztivál és a Kulturális Örökség Napjai keretein belül.
- A pálya mindenkié: a Zalakerámia ZTE KK családi napja a Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok előtti téren.
- Emellett mindenkit vár az új városi uszoda, a Gébárti-tó megújult környéke, a megújult Göcseji Múzeum az új kiállításokkal, a Mindszentyneum, a Göcseji Falumúzeum, a Hevesi Sándor Színház, a Griff Bábszínház, a TV torony, az Art Mozi, a Cinema City, az Alsóerdei Sport- és Élménypark, a Göcseji Tudásközpont - Zalaegerszegi Helyi Termék Piac, a Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ, az Apáczai Csere János Művelődési Központ, a Városi Hangverseny- és Kiállítóterem, a könyvtárak, a sportlétesítmények, valamint a városi túraútvonalak (Horhosok útja, Páfrányok útja, Tölgyek útja, Diákok útja) is.
Ha pedig még szélesebb kínálatból válogatnál, böngészd át programajánlónkat, amelyben, élj a megye bármely pontján is, biztosan megtalálod a neked tetsző hétvégi elfoglaltságot!
Ezt ne hagyja ki!Ezer lehetőség
Tegnap, 9:00
Kóstolj murcit, bort a Wine and Chill-en, nézzél látványos műrepülő-showt – lenyűgöző a programkínálat!
Ezt ne hagyja ki!Álmaimban Amerika
2025.09.16. 19:15
Vadnyugati hangulat és havi egy mulatós: új diszkó nyílt a zalai város szívében (galéria)
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre