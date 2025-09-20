szeptember 20., szombat

Unatkoznál a hétvégén? Adunk pár tippet: ne hagyd ki ezeket a zalaegerszegi programokat!

Címkék#népművészet#program#Zalakerámia#Csáó Béla#Belvárosi Korzó

Még nem tudod, merre indulj a hétvégén? Az előttünk álló két napban izgalmas zalaegerszegi programok sokasága vár rád. Használd ki a jó időt!

Zaol.hu

Balaicz Zoltán polgármester Facebook-bejegyzésben sorolta fel a kínálatot. Mutatjuk az ingyenes zalaegerszegi programok listáját!

Zalaegerszegi programok
Zalaegerszegi programok sokasága vár a hétvégén mindenkit. Képünkön a Parázs Bisztró terasza, amely a Mustra Wine & Chill rendezvénysorozat egyik helyszíne. Forrás: Facebook/Parázs Bisztró

Zalaegerszegi programok a hétvégén

  • Mustra – Borfolyam hat helyszínen (Alibi, Csáó Béla, Contrast, Parázs, Piccolo, Spájz).
  • Tekerj a szívedért! A szív világnapja alkalmából megrendezett vidám, egészségtudatos kerékpártúra, majd rendezvény a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Zalaegerszegi Képzési Központjában.
  • Szeptember 20-án rendezik meg a teljes Kárpát-medencét felölelő Sereglés 2025 elnevezésű rendezvénysorozatot. A Sereglés napján több tízezer népzenész, néptáncos és kézművesmester ünnepli a Kárpát-medence népművészetét egy időben és közel 200 helyszínen, számtalan programmal várják az érdeklődőket. A zalaegerszegi helyszínek, időpontok és programok a plakátokon olvashatók!
  •  Szüreti fesztivál Andráshidán.
  • Csácsbozsoki Fesztivál.
  • A láthatatlan vár. Történelmi séta Zalaegerszegen. A középkori vár nyomában Zalaegerszegen a Kulturális Örökség Napjain.
  • Ars Sacra Fesztivál a Mindszentyneumban. Családi délután: építsünk templomot.
  • Legyetek szeretettel! – filmvetítés Boldog Brenner Jánosról a Mindszentyneumban.
  • Napraforgó kézműves műhely az Apáczai Csere János tagkönyvtárban.
  • VIII. Zalaegerszegi Szalon képzőművészeti tárlat megnyitója a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben.
  • Zarándoknap: ingyenesen tekinthetők meg a Mindszentyneum kiállításai az Ars Sacra Fesztivál és a Kulturális Örökség Napjai keretein belül.
  •  A pálya mindenkié: a Zalakerámia ZTE KK családi napja a Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok előtti téren.
  • Emellett mindenkit vár az új városi uszoda, a Gébárti-tó megújult környéke, a megújult Göcseji Múzeum az új kiállításokkal, a Mindszentyneum, a Göcseji Falumúzeum, a Hevesi Sándor Színház, a Griff Bábszínház, a TV torony, az Art Mozi, a Cinema City, az Alsóerdei Sport- és Élménypark, a Göcseji Tudásközpont - Zalaegerszegi Helyi Termék Piac, a Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ, az Apáczai Csere János Művelődési Központ, a Városi Hangverseny- és Kiállítóterem, a könyvtárak, a sportlétesítmények, valamint a városi túraútvonalak (Horhosok útja, Páfrányok útja, Tölgyek útja, Diákok útja) is.

Ha pedig még szélesebb kínálatból válogatnál, böngészd át programajánlónkat, amelyben, élj a megye bármely pontján is, biztosan megtalálod a neked tetsző hétvégi elfoglaltságot!

 

