Zalaegerszegi Mentőállomás: felkerült a felújítása az állami beruházási listára

A városvezető emlékeztetett, régi vágy a Zalaegerszegi Mentőállomás felújítása, s az elmúlt években folyamatosan lobbiztak Vigh László országgyűlési képviselővel és dr. Sifter Rózsa főispánnal együtt ennek érdekében. Hozzátette, jelenleg zajlik a teljes nagyberuházásra vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése, amelynek pénzügyi fedezete már kormányhatározatban is megjelent. Ahogy arról februárban beszámoltunk, az Országos Mentőszolgálat a közeljövőben több mentőállomást újít meg. Néhány hónapja azt közölték, előkészületek indultak a fővárosi Markó utcai és a Bázis mentőállomás villamoshálózatának felújítása, Balatonlelle új mentőállomásának előkészítése, a veszprémi mentőállomás bővítése, továbbá Zalaegerszeg és Szeged mentőállomásának építése érdekében.

A Zalaegerszegi Mentőállomás felújítása nagyon időszerű. A felvételünk még februárban készült.

Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

Zalaegerszegi Mentőállomás felújítása: 400 milliárdból mennyi jut?

A közelmúltban cikkeztünk arról, hogy 400 milliárdos fejlesztések indulhatnak Zala vármegyében, amelyekből több egészségügyi vonatkozású. A Zalaegerszegi Mentőállomás felújítására közel 4 milliárd forintot rögzít az Építési és Közlekedési Minisztérium a 2030-ig tervezett állami beruházások listáján. A fejlesztések kiemelt nyertese továbbá a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház, ahol az I. és II. belgyógyászati osztályt újítják fel.