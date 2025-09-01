1 órája
Zalaegerszegi Mentőállomás: felkerült a felújítása az állami beruházási listára
Akik a vármegyeszékhelyen, az Ady utcában közlekedtek az utóbbi hetekben, láthatták, hogy felújítási munkálatok zajlottak a Zalaegerszegi Mentőállomáson. Bár kérdésünkre még nem érkezett válasz, Balaicz Zoltán polgármester közösségi oldalán közzétette a hírt: megújult az 1958-ban felhúzott egyszintes épület homlokzata, s kicserélték a nyílászárókat is. A Zalaegerszegi Mentőállomás felújítása azonban még folytatódik.
A homlokzat már megszépült, jöhet nemsokára a nagyberuházás.
Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap
A városvezető emlékeztetett, régi vágy a Zalaegerszegi Mentőállomás felújítása, s az elmúlt években folyamatosan lobbiztak Vigh László országgyűlési képviselővel és dr. Sifter Rózsa főispánnal együtt ennek érdekében. Hozzátette, jelenleg zajlik a teljes nagyberuházásra vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése, amelynek pénzügyi fedezete már kormányhatározatban is megjelent. Ahogy arról februárban beszámoltunk, az Országos Mentőszolgálat a közeljövőben több mentőállomást újít meg. Néhány hónapja azt közölték, előkészületek indultak a fővárosi Markó utcai és a Bázis mentőállomás villamoshálózatának felújítása, Balatonlelle új mentőállomásának előkészítése, a veszprémi mentőállomás bővítése, továbbá Zalaegerszeg és Szeged mentőállomásának építése érdekében.
Zalaegerszegi Mentőállomás felújítása: 400 milliárdból mennyi jut?
A közelmúltban cikkeztünk arról, hogy 400 milliárdos fejlesztések indulhatnak Zala vármegyében, amelyekből több egészségügyi vonatkozású. A Zalaegerszegi Mentőállomás felújítására közel 4 milliárd forintot rögzít az Építési és Közlekedési Minisztérium a 2030-ig tervezett állami beruházások listáján. A fejlesztések kiemelt nyertese továbbá a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház, ahol az I. és II. belgyógyászati osztályt újítják fel.
