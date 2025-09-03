Bakelit és CD – Szenvedélyes gyűjtők vadásznak a kedvencekre a börzén, még te sem késted le!

Minderről a főszervező Göncz Tamás beszélt hírportálunknak. Elmondta: a nyári szabadságolások miatt nem érezték szükségét a havonkénti találkozóknak, de sok olyan visszajelzést kaptak, miszerint a zenekedvelők és gyűjtők már hiányolták az újabb alkalmat. A XXVIII. Zalaegerszegi Lemezbörze időpontját logisztikai okok miatt ezúttal vasárnapra tettek.

Újraindul a Zalaegerszegi Lemezbörze, a nyári szünet után vasárnap várják a zenei hanghordozók gyűjtőit a Göcsej Tudásközpontba

Fotó: Gyuricza Ferenc

Zalaegerszegi Lemezbörze, ezúttal vasárnap

- Egyre több helyen rendeznek lemezbörzét, s miután a gyűjtők közül többen járják az egész országot, ezért alkalmazkodtunk a társrendezvényekhez – mondta Göncz Tamás. – A vasárnapi időpont miatt a kezdést is előbbre hoztuk, így 8 és 12 óra között várjuk a zenekedvelőket, illetve a zenei hanghordozók gyűjtőit egy jó beszélgetésre és a kínálat átböngészésére.

Speciális jazz albumok

Göncz Tamás hozzátette: a börzén elsősorban az egyre népszerűbbé váló bakelit albumokból válogathatnak a jelenlévők, de természetesen lesznek CD-k, DVD-k és kazetták is. Az előrejelzések alapján jelen lesz ország egyik legismertebb gyűjtője is, aki egészen speciális jazz-albumokat hoz magával.