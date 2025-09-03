szeptember 3., szerda

Hilda névnap

21°
+31
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lemezek

1 órája

Bakelit és CD – Szenvedélyes gyűjtők vadásznak a kedvencekre a börzén, még te sem késted le!

Címkék#lemezbörze#zene#album#hanghordozó#hobbi

A hosszabb nyári szünet után ezen a hét végén újraindul a zenei hanghordozók gyűjtőinek már hagyományos találkozója. A XXVIII. Zalaegerszegi Lemezbörze a szokásos helyszínen, a Göcsej Tudásközpontban várja majd az érdeklődőket, ám a közkedvelt programot ezúttal vasárnap délelőtt rendezik meg.

Gyuricza Ferenc

Minderről a főszervező Göncz Tamás beszélt hírportálunknak. Elmondta: a nyári szabadságolások miatt nem érezték szükségét a havonkénti találkozóknak, de sok olyan visszajelzést kaptak, miszerint a zenekedvelők és gyűjtők már hiányolták az újabb alkalmat. A XXVIII. Zalaegerszegi Lemezbörze időpontját logisztikai okok miatt ezúttal vasárnapra tettek. 

Újraindul a Zalaegerszegi Lemezbörze, a nyári szünet után vasárnap várják a zenei hanghordozók gyűjtőit a Göcsej Tudásközpontba
Újraindul a Zalaegerszegi Lemezbörze, a nyári szünet után vasárnap várják a zenei hanghordozók gyűjtőit a Göcsej Tudásközpontba
Fotó: Gyuricza Ferenc

Zalaegerszegi Lemezbörze, ezúttal vasárnap

- Egyre több helyen rendeznek lemezbörzét, s miután a gyűjtők közül többen járják az egész országot, ezért alkalmazkodtunk a társrendezvényekhez – mondta Göncz Tamás. – A vasárnapi időpont miatt a kezdést is előbbre hoztuk, így 8 és 12 óra között várjuk a zenekedvelőket, illetve a zenei hanghordozók gyűjtőit egy jó beszélgetésre és a kínálat átböngészésére.

Speciális jazz albumok

Göncz Tamás hozzátette: a börzén elsősorban az egyre népszerűbbé váló bakelit albumokból válogathatnak a jelenlévők, de természetesen lesznek CD-k, DVD-k és kazetták is. Az előrejelzések alapján jelen lesz ország egyik legismertebb gyűjtője is, aki egészen speciális jazz-albumokat hoz magával. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu