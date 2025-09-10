A lakodalmas zene nem kell! Igazi ritkaságok is felbukkantak a lemezbörze kínálatában

Ezek közé tartozott három olyan magyar kiadvány is, amely csak elvétve bukkan fel a kínálatban. A hazai thrash metal színtér első számú képviselőjének számító soproni Moby Dick 2003-ban megjelent Golgota című albumának eredeti CD kiadása, illetve az 1998-as Good Bye című válogatáslemezének ugyancsak CD változata igazi kincsnek számít a gyűjtök körében. A zalaegerszegi lemezbörze egyik állandó résztvevője, Hersits Tamás ezúttal mindkettőt elhozta, akárcsak a hasonlóan ritkaságszámba menő Fájdalomcsillapító című 1997-es Akela albumot.

Hersits Tamás (balról) rendszeres résztvevője a zalaegerszegi lemezbörze sorozatának

Fotó: Gyuricza Ferenc

Mennyit ér egy Moby Dick album?

– Ezek mind olyan albumok, amikre folyamatosan vadásznak a gyűjtők – magyarázta Hersits Tamás. – A Moby Dick Golgotájából ez már a második példány, amit sikerült beszereznem, az előző 25 ezer forintért ment el, igaz, nem lemezbörzén, hanem egy aukciós oldalon. Most sokkal kevesebbért kínáltam, így azonnal le is csaptak rá.

A gyűjtő hozzátette: egy nappal korábban Győrben járt egy hasonló rendezvényen. A város méretéből adódóan az ottani börzén sokkal többen jelennek meg, mint a zalaegerszegin, ám érdekes módon a zalai megyeszékhelyen mégis több kiadványa cserélt gazdát.

– Hoztam rock- és metal zenéket, az mindig nagyon jól megy – sorolta tovább. – Nemcsak a CD-k, a vinyl albumok is. Ezek közt szintén akad jó néhány különlegesség, de olyan albumok is, amire bárki lecsaphat, hiszen az egyetemes zenei értékek közé tartoznak.

A főszervező csak részben elégedett

A zalaegerszegi lemezbörzék szervezője, Göncz Tamás csak részben elégedett. Úgy fogalmaz: ez még szezonkezdet, talán a jó időnek, talán a párhuzamos programkínálatnak köszönhetően kevesebben látogattak ki a Göcsej Tudásközpontba, mint várták. Panaszra persze így sincs okuk, de voltak már ennél sikeresebb lemezbörzéik is.

A Moby Dick Golgota című albuma csak ritkán érhető el a piacon. A zalaegerszegi lemezbörze kínálatában most ismét felbukkant belőle egy példány

A lakodalmas zene nem kell

– A lakodalmas zene kivételével szinte mindenre volt érdeklődés – összegezte a nap tapasztalatait. – A komolyzenétől kezdve a nyolcvanas évek popzenéjén át a rockig és metalig minden műfajból vittek el albumokat. Fájó szívvel, de megváltam Phil Collins dupla koncertalbumának magyar kiadású, dupla vinyl lemezes változatától. Ez egy igazi ritkaság, egy régi barátom szerette volna magáénak, így az övé lett. Nekem is sikerült olyan albumokat találnom, amikre régen vágytam már, például Katona Klári Fekete Gyöngy című CD-jére, a Café Del Mar sorozat néhány olyan lemezére, amik eddig hiányoztak a gyűjteményből, a Tunyogi Rock Band két vinyl újrakiadására, valamint Michael Jackson Dangerous című albumának magyar kiadású dupla vinyl változatára. Emellett sikerült begyűjtenem Deák Bill Gyula Hatvan csapás című lemezének vinyl változatát is, ez utóbbinak azért örülök különösen, mert szerintem Bill legjobb albuma. Ráadásul hamarosan újra Zalaegerszegen ad koncertet, és bízom benne, hogy ott dedikáltatni is tudom vele.