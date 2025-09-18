Dübörög a civil élet Zalában, s vár a türjei templom sörözője

Első napirendi pontként a Zala Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ által ellátott feladatokról és a központ működéséről szóló tájékoztatót hallgatta meg és fogadta el a testület.

Czotter Csabáné, Horváth Rita számolt be a Zala Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ munkájáról. Fotó: Zala Vármegyei Közgyűlés.

A központ irodavezetője, Czotter Csabáné Horváth Rita az írásos tájékoztatót kiegészítve kiemelte, a Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület 2003-ban alakult, 2012 óta folyamatosan a Zala Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ cím birtokosa és működtetője. A vármegyében 1627 egyesület, 618 alapítvány és 51 egyéb szervezet működik, elsősorban sport és kulturális területen, de számottevő az oktatási, a szociális, a polgári védelmi és a szabadidős célzatú tevékenykedés is. A szervezetek mintegy 50 %-ban kisebb településeken működnek, segítésük a központ jelentős feladata. Elősegítik a civil szervezetek, helyi és nemzetiségi önkormányzatok együttműködését, részt vesznek a civil szervezetek és az üzleti szféra kapcsolati lehetőségeinek fejlesztésében. Folyamatos szakmai tanácsadási rendszert működtetnek, munkásságuk által sikeresebbé vált a civil szervezetek hazai és uniós pályázatokon való részvétele. Többek között jogi, közhasznúsági, pénzügyi, adójogi, pályázati és elektronikus ügyintézési tanácsadással segítik a hozzájuk forduló szervezeteket, emellett rendezvényekkel, képzésekkel támogatják a civil szféra épülését, a közösségi együttműködések erősítését.

A tájékoztatót követően a közgyűlés módosította 2025. évi költségvetését: pályázati támogatásokból, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium Versenyképes Járások Program 2025. évi feladatainak végrehajtásával összefüggő feladatok ellátására biztosított támogatásából, valamint továbbszámlázott szolgáltatásokból származó bevétel átvezetésével a költségvetés bevétel-kiadási főösszege 1.119.024 e Ft-ra növekedett.

A harmadik napirendi pont keretében a közgyűlés a vármegye önkormányzata által benyújtott pályázatok jóváhagyásáról döntött. Az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság 2025. évi, a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének támogatására szóló HUNG-2025 pályázati felhívására nyár elejéig lehetett pályázni. A kiírás négy célterületet határozott meg, melyből a vármegye önkormányzata a „magyar kultúra értékeinek megismertetése többkörös, vármegyei döntővel végződő, Kárpát-medencei szintű vetélkedőn keresztül” tématerületre pályázott, kétfordulós vetélkedőt tervezve Zala vármegyei általános- és középiskolás diákok részére. A helyszínválasztás Türjére esett, hiszen a felújított Türjei prépostsági templom a vármegye legértékesebb Árpád-kori épen maradt műemléke. A kormányzati támogatással megvalósított látogatóközpont kitűnő helyszínül szolgál a vetélkedőnek. Az elsődleges helyszín a látogatóközpont és a templom lesz: a sörfőzde, csokoládé manufaktúra, gyógynövénykert segít megismerni a kolostorok gazdaságainak jellemzőit, de lesznek feladatok az apátság pincéjénél a türjei hegyen is.