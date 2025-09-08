Zala megye büszkeségei: a sportoló, aki sosem adja fel

Illés János: Gobelinektől a bowlingpályáig

Illés János 2008 áprilisa óta májátültetett. A műtét utáni hosszú lábadozást gobelinezéssel töltötte, képeiből kiállítása is nyílt. Később a sport adott új lendületet életének: 2022-ben csatlakozott a Szervátültetettek Nyugat-magyarországi Egyesületéhez, és a bowling lett a szenvedélye.

„A világjátékokon való részvétel egy életre szóló élmény számomra” – mondta.

Drezdában az egyéni bowlingversenyt a 6. helyen zárta, párosban vesetranszplantált sporttársával, Soóki Józseffel pedig a 4. helyet szerezték meg.

Fotó: Magyar Szervátültetettek Szövetsége

Zsuppán László: Gyerekkori álomból válogatott sportoló

Zsuppán László 49 éves korában szembesült a hirtelen jött veseelégtelenséggel. Két év dialízis után 2008-ban Pécsen kapott új vesét, ismeretlen donortól. Ezután visszatérhetett a mindennapi élethez és a sporthoz is, amely mindig fontos része volt az életének. A bowlingban találta meg újra az örömöt: rendszeresen jár edzésekre, versenyekre, és 2018 óta válogatottként több nemzetközi dobogón is állt. Newcastle-ben világbajnoki ezüstérmet szerzett egyéniben.

Drezdában a rendkívül erős mezőnyben nem sikerült dobogóra állnia, de számára a részvétel, a közösség és az üzenet legalább olyan fontos: a szervátültetés után is teljes, aktív élet élhető.

Móricz Barnabás: Kétszeres veseátültetett fiatal tehetség

A 19 éves Móricz Barnabás Cserszegtomajon él. Veleszületett vesebetegsége miatt már csecsemőként dialízisre szorult, majd háromévesen kapta meg első veséjét. Kilencévesen azonban újabb átültetésre volt szükség – ekkor édesapja egyik veséje mentette meg az életét. Azóta Barnabás teljes életet él: szakácsnak tanult, hobbija az autóvezetés, és gyermekkora óta szenvedélyesen asztaliteniszezik. A drezdai világjátékokon élete első Világjátékán indult, és rögtön két bronzérmet szerzett: egyéniben, valamint férfipárosban veseátültetett barátjával, kortársával Szabó Bencével.

„Nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki segített ezen az úton” – mondta Barnabás, célja, hogy a jövőben még feljebb lépjen a nemzetközi dobogón.