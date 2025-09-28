„Csak vicc volt…” – De tényleg az volt? Ismerd fel a zaklatás jeleit iskolában, munkahelyen

Az AVON Magyarország az Ökumenikus Segélyszervezet szakmai támogatásával készített útmutatót, amely segít felismerni a munkahelyi, vagy iskolai zaklatás jeleit.

Az iskolai zaklatás jeleire a szülőknek, pedagógusoknak is figyelniük kell

Forrás: UNICEF

Munkahelyi, vagy iskolai zaklatás – gyakoribb, mint gondolnánk

A sajtóközleményben megfogalmazzák, hogy a munkahelyi és iskolai zaklatás súlyos probléma, amely komoly lelki terhet róhat akár felnőtt, akár gyermek érintettekre.

Hogyan ismerhető fel az iskolai zaklatás?

Az iskolai zaklatás során egy diákot tartósan, szándékosan bántalmaznak a fizikai, verbális, érzelmi vagy online térben. Ilyen a gúnynevek használata, a rendszeres megalázó vagy sértő megjegyzések, kiközösítés, online vagy az osztály előtti nyilvános megszégyenítés, dolgok elvétele és tönkretétele.

Az UNICEF széles körű magyarországi felméréséből kiderül, hogy a válaszadók 66 százaléka tapasztalt tanulmányai során rendszeresen fizikai, lelki, vagy verbális bántalmazást, az esetek közel felében mindez napi szinten történt. A bántalmazások elkövetői jellemzően az osztálytársak, vagy az iskolai közösség más tagjai. A bántalmazó viselkedésben alkalmanként pedagógusok is érintettek, a válaszadók 21 százaléka számolt be ilyen esetről.

A szülők ezekre a jelekre figyeljenek

Változás a gyermek viselkedésében: hangulatingadozás, étvágy- vagy magatartásbeli változás.

A hosszú csend a gyerekszobában nem feltétlenül jelenti azt, hogy minden rendben van. Figyeljünk rá, hogy mivel tölti gyermekünk a szabadidejét.

Töltsünk minőségi időt együtt!

Baj esetén forduljunk az óvodai-iskolai segítőkhöz és az iskolapszichológushoz. Vegyük fel a kapcsolatot a Kék Vonallal, súlyos esetben pedig keressük fel a rendőrséget.

Mikor beszélhetünk munkahelyi zaklatásról?

A közlemény kitér a munkahelyi zaklatásra is. Erről akkor beszélünk, ha valakit tartósan, célzottan negatív bánásmód ér a munkahelyén, ami érzelmi, mentális vagy fizikai egészségét is károsíthatja, kihat a munkavégzésére, valamint a magánéletére. A zaklatás gyakran okoz alvászavarokat, szorongást, motivációhiányt vagy addikciókat. A leggyakoribb formái közé tartozik a nemi, életkori, etnikai vagy szexuális alapon történő verbális, fizikai vagy érzelmi bántalmazás, kirekesztés, megfélemlítés, illetve a méltóságot sértő bánásmód. Előfordulhat csendes zaklatás, a mobbing, ilyen például a diszkrimináció, a pletykák terjesztése, állandó kritizálás, vagy az is, ha figyelmen kívül hagyják a munkavállaló munkával kapcsolatos ötleteit.