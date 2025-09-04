szeptember 4., csütörtök

Most kiderül

2 órája

Pletykák, legendák és tények a hírhedt zajdai laktanyáról – kinek volt ez büntetés?

Címkék#találkozó#sorkatona#rendezvény#laktanya

Katonatalálkozót tartottak az elmúlt hétvégén Lentiben. A város önkormányzatának tulajdonában lévő zajdai laktanya területét egykori bakák sétálták körbe, s elevenítették fel emlékeiket.

Korosa Titanilla
Pletykák, legendák és tények a hírhedt zajdai laktanyáról – kinek volt ez büntetés?

A zajdai laktanya egykori katonái emlékeztek a kopjafa előtt

Fotó: Novotnik Mihály

A zajdai laktanya országos hírű egység volt évtizedekkel ezelőtt, bezárása után is szinte évente katonatalálkozók helyszíne, az egykoron itt szolgált sorkatonák, tisztek gyűlnek össze nosztalgiázni.

zajdai laktanya-katonák a laktanya területén
Látogatás a zajdai laktanya körleteiben
Fotó: Novotnik Mihály

Az idei katonatalálkozót szervező Böcskei Zoltántól megtudtuk, mintegy kétszázan érkeztek, többen családjukkal együtt. 

Az idei már a negyedik összejövetelünk volt, a meghívás a valamikor a zajdai laktanyában szolgált katonáknak, családjuk, barátaiknak szólt – mondta. A legidősebb résztvevő 1962-ben, a laktanya megalakulásakor kezdte a szolgálatát Zajdán, de olyanok is érkeztek, akik az 1995-öes bezárás előtt voltak itt katonák.

Ma is tartják a kapcsolatot egymással a zajdai laktanya egykori katonái

Hozzátette, az egykori katonák egy Facebook-csoportban tartják a kapcsolatot egymással, a találkozók szervezése, illetve a tájékoztatás is ezen keresztül zajlik.

A résztvevők az ország számos pontjáról érkeztek, volt, aki a magyar-román határ mellől utazott el Lentibe, de voltak Pest megyéből, Fejérből, Somogyból és persze Zalából is. Nagyon jó érzés volt újra bemenni a zajdai laktanyába, mindenki bemehetett a volt körletébe, szobájába, irodájába, ahol egykor szolgált. De a legnagyobb öröm, hogy ilyenkor találkozhat egykori katonatársaival. Van úgy, hogy még könnyek is csordulnak. Aztán persze nem maradtak el a visszaemlékezések sem, jó és rossz élmények, de leginkább csak a jobbak.

A büntetőhely legendája

Arról is megkérdeztük Böcskei Zoltánt, valóban „büntetőhely” volt-e a zajdai laktanya?

Szerintem ez nem igaz, vagy legalábbis nem teljesen, csak pletyka – magyarázta. A sorkatonák számára a zajdai nem volt büntetőzászlóalj, ám akadt kettő ilyen az országban, Nagyatádon és Budapesten a Petőfi laktanya. Azért terjedt el a zajdai laktanyáról, hogy büntetődandár, mert inkább a tiszteket helyezték ide büntetésből.

Az eseményen a Lenti-Zajda büszke katonája voltam közösségi oldal tagjainak adományozták a laktanya környezetében álló kopjafát, amelyet korábban Nagy Béla egykori tüzér főhadnagy, fafaragó mester készített Novotnik Mihály ötlete alapján. Az emlékoszlopnál megemlékezést is tartottak, majd Lentibe is ellátogattak a katonai emlékművekhez.

 

