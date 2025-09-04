2 órája
Pletykák, legendák és tények a hírhedt zajdai laktanyáról – kinek volt ez büntetés?
Katonatalálkozót tartottak az elmúlt hétvégén Lentiben. A város önkormányzatának tulajdonában lévő zajdai laktanya területét egykori bakák sétálták körbe, s elevenítették fel emlékeiket.
A zajdai laktanya egykori katonái emlékeztek a kopjafa előtt
Fotó: Novotnik Mihály
A zajdai laktanya országos hírű egység volt évtizedekkel ezelőtt, bezárása után is szinte évente katonatalálkozók helyszíne, az egykoron itt szolgált sorkatonák, tisztek gyűlnek össze nosztalgiázni.
Az idei katonatalálkozót szervező Böcskei Zoltántól megtudtuk, mintegy kétszázan érkeztek, többen családjukkal együtt.
– Az idei már a negyedik összejövetelünk volt, a meghívás a valamikor a zajdai laktanyában szolgált katonáknak, családjuk, barátaiknak szólt – mondta. – A legidősebb résztvevő 1962-ben, a laktanya megalakulásakor kezdte a szolgálatát Zajdán, de olyanok is érkeztek, akik az 1995-öes bezárás előtt voltak itt katonák.
Ma is tartják a kapcsolatot egymással a zajdai laktanya egykori katonái
Hozzátette, az egykori katonák egy Facebook-csoportban tartják a kapcsolatot egymással, a találkozók szervezése, illetve a tájékoztatás is ezen keresztül zajlik.
– A résztvevők az ország számos pontjáról érkeztek, volt, aki a magyar-román határ mellől utazott el Lentibe, de voltak Pest megyéből, Fejérből, Somogyból és persze Zalából is. Nagyon jó érzés volt újra bemenni a zajdai laktanyába, mindenki bemehetett a volt körletébe, szobájába, irodájába, ahol egykor szolgált. De a legnagyobb öröm, hogy ilyenkor találkozhat egykori katonatársaival. Van úgy, hogy még könnyek is csordulnak. Aztán persze nem maradtak el a visszaemlékezések sem, jó és rossz élmények, de leginkább csak a jobbak.
A büntetőhely legendája
Arról is megkérdeztük Böcskei Zoltánt, valóban „büntetőhely” volt-e a zajdai laktanya?
– Szerintem ez nem igaz, vagy legalábbis nem teljesen, csak pletyka – magyarázta. – A sorkatonák számára a zajdai nem volt büntetőzászlóalj, ám akadt kettő ilyen az országban, Nagyatádon és Budapesten a Petőfi laktanya. Azért terjedt el a zajdai laktanyáról, hogy büntetődandár, mert inkább a tiszteket helyezték ide büntetésből.
Az eseményen a Lenti-Zajda büszke katonája voltam közösségi oldal tagjainak adományozták a laktanya környezetében álló kopjafát, amelyet korábban Nagy Béla egykori tüzér főhadnagy, fafaragó mester készített Novotnik Mihály ötlete alapján. Az emlékoszlopnál megemlékezést is tartottak, majd Lentibe is ellátogattak a katonai emlékművekhez.