Eddig még sosem látott felállásban koncerteznek – a zalai zenekar beugró énekessel lép fel a fesztiválon

Címkék#Your Last Steps#zene#koncert#Kanizsai Bor és Dödölle Fesztivál#metalcore

Beugró énekessel ad koncertet pénteken a Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál egyik közreműködője. A helyi kötődésű metalcore zenekar, a Your Last Steps énekese, Partics Krisztián még augusztusban szenvedett balesetet, ami miatt meg is kellett operálni, ezért nem lehet ott a színpadon a társaival.

Gyuricza Ferenc

A Your Last Steps a Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál pénteki nyitónapján való fellépésre kapott felkérést, még jóval Partics Krisztián balesete előtt. A zenekar a történtek után sem kívánta visszamondani a koncertet, ezért alternatív megoldásként beugró énekest kerestek, akit Szokodi Zoltán, a Pair o’ Dice frontemberének személyében találtak meg. Zoli régi ismerőse és barátja a nagykanizsai zenekar tagjainak, több alkalommal is adtak már közös koncertet, illetve a Ne sírj, anyám című dal kórusában vendégénekesként is szerepelt annak idején. 

Különleges felállásban ad koncertet a Your Last Steps. Középen a beugró énekes, Szokodi Zoltán
Különleges felállásban ad koncertet a Your Last Steps. Középen a beugró énekes, Szokodi Zoltán Forrás: Your Last Steps

Pénteken 18 órakor ad koncertet a Your Last Steps

A Your Last Steps tehát egy egészen speciális, eddig még nem látott felállásban zenél pénteken. A koncertjük 18 órakor kezdődik az Erzsébet téren, ezt követi Horváth Jácint köszöntője, majd a 4S Street lép színpadra az egyik legnagyobb őszi nagykanizsai gasztrokulturális rendezvényen. 

A Leander Kills vendégeként

A nagykanizsai metalcore zenekar következő koncertje szeptember 26-án lesz Zalaegerszegen, a Keresztury VMK-ban, ahol a Leander Kills vendégeként játszanak. Arról, hogy ott milyen felállásban lesznek láthatóak, egyelőre nincs információ. 

 

