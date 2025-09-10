Műszaki probléma miatt
50 perce
Rendkívüli helyzet: vonat helyett autóbusz szállítja az utasokat Zalába
Közleményt adott ki a GySeV Zrt.
Műszaki problémák miatt a Celldömölkről 7.53 perckor indult személyvonat helyett Boba állomástól Zalaegerszegig vonatpótló autóbusz szállítja az utasokat – jelezte néhány perccel ezelőtt a GySEV Zrt. A vasúttársaság közleménye arra nem terjed ki, hogy más járatoknál is hasonló helyzet áll-e fenn.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre