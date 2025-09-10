szeptember 10., szerda

Műszaki probléma miatt

50 perce

Rendkívüli helyzet: vonat helyett autóbusz szállítja az utasokat Zalába

Közleményt adott ki a GySeV Zrt.

Gyuricza Ferenc

Műszaki problémák miatt a Celldömölkről 7.53 perckor indult személyvonat helyett Boba állomástól Zalaegerszegig vonatpótló autóbusz szállítja az utasokat – jelezte néhány perccel ezelőtt a GySEV Zrt. A vasúttársaság közleménye arra nem terjed ki, hogy más járatoknál is hasonló helyzet áll-e fenn.

 

