Rendkívüli helyzet: vonat helyett autóbusz szállítja az utasokat Zalába

Műszaki problémák miatt a Celldömölkről 7.53 perckor indult személyvonat helyett Boba állomástól Zalaegerszegig vonatpótló autóbusz szállítja az utasokat – jelezte néhány perccel ezelőtt a GySEV Zrt. A vasúttársaság közleménye arra nem terjed ki, hogy más járatoknál is hasonló helyzet áll-e fenn.