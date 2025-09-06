szeptember 6., szombat

Karbantartási munkálatok

Zalai települések, ahol vízhiány várható a jövő héten

Címkék#karbantartás#Észak-Zalai Víz-és Csatornamű Zrt#nyomáscsökkenés#szolgáltatás#vízhiány

Négy napon keresztül végez előre tervezett tárolótisztítást a jövő héten Zalalövőn az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. A karbantartási munkálatok miatt nemcsak az északnyugat-zalai kisvárosban, de a szomszédos Csödén is előfordulhat átmenti vízhiány vagy nyomáscsökkenés.

Gyuricza Ferenc

Minderről a szolgáltató adott tájékoztatást. Közleményük szerint a munkálatokat hétfőtől csütörtökig, minden nap 8 és 12 óra között végzik szakembereik. A vízhiány Csöde és Zalalövő központi része mellett ez utóbbihoz tartozó Nagyfernekág, Kisfernekág, Irsapuszta, Szűcsmajor és Csütörtök-hegy fogyasztóit is érintheti.

Átmeneti vízhiányt okozhatnak a karbantartási munkálatok
Átmeneti vízhiányt okozhatnak a karbantartási munkálatok
Forrás:  Shutterstock

További zalai települések, ahol szintén számítanunk kell vízhiányra

Az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. a szolgáltatási területén máshol is végez munkálatokat, amelyek vízhiányt, nyomáscsökkenést vagy vízminőség változást okozhatnak. Kedden 8 és 15 óra között Egerváron, szerdán 8-tól 15 óráig Lakhegyen és Gősfán, csütörtökön 8 és 15 óra között Vasboldogasszonyban – beleértve Csöngetmajort is – végeznek hálózatöblítést. Egeraracsán ugyancsak lesznek karbantartási munkálatok, ezekre szerdán és csütörtökön 9 és 15 óra között kerül sor.

 

