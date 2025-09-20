szeptember 20., szombat

Több tucatnyi zalai településen fordulhat elő vízhiány a jövő héten - mutatjuk, hogy hol számíthat rá!

Címkék#Észak-Zalai Víz-és Csatornamű Zrt#ivóvíz#nyomáscsökkenés#szolgáltatás#vízhiány

Több tucatnyi településen végez karbantartást az ivóvízhálózaton a jövő hét folyamán az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. A munkálatok miatt átmeneti ideig tartó vízhiány, nyomáscsökkenés és vízminőség-változás egyaránt előfordulhat.

Gyuricza Ferenc

A karbantartási munkálatokról a szolgáltató adott tájékoztatót. Mint írták: a szolgáltatási területükön hálózatöblítést és tárolótisztítást is végeznek, s mindkettő okozhat vízhiányt. A jövő hétre tervezett karbantartások közül a leghosszabb időtartamot a búcsúszentlászlói és nagykapornaki munkálatok veszik igénybe, ezen a két településen hétfőn és kedden 8-tól 15 óráig zajlik a hálózatöblítés. Ugyancsak hálózatöblítési munkálatok lesznek hétfőn Kehidakustányban és Csonkahegyháton, illetve kedden Szalapán, Kisvásárhelyen, Mihályfán, Kehidakustányban, Kallósdon, Dobronhegyen és Milejszegen. Szerdán Óhíd, Kisgörbő, Nemesbük, Zalaköveskút, Németfalu, Kustánszeg, Nemesszentandrás és Misefa, míg csütörtökön Szentgyörgyvár, Bókaháza, Pálfiszeg, Becsvölgye, Nemessándorháza és Nemesrádó területén lesznek hasonló munkálatok. 

Karbantartási munkálatok okozhatnak vízhiányt Zalában
Karbantartási munkálatok okozhatnak vízhiányt Zalában
Forrás:  Getty Images

Vízhiány Lenti térségében

Tárolótisztítást Lenti térségében végez az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. Emiatt szerdán Lenti város területén – beleértve a városrészeket is –, valamint Rédicsen, Külsősárdon, Belsősárdon, Reszneken, Bagladban, Lendvajakabfán, Zalaszombatfán, Szíjártóházán, Gáborjánházán és Bödeházán fordulhat elő átmeneti vízhiány vagy nyomáscsökkenés. 

 

