Karbantartások, felújítások

1 órája

Lajtos kocsikból biztosítják a vízvételi lehetőséget Zalaegerszeg egy részén! További zalai településeket is érint a vízhiány

Rekonstrukciós munkálatokat végez a zalaegerszegi ivóvízhálózaton az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. A felújítás miatt a vármegyeszékhely egy részén átmeneti vízhiányra kell a fogyasztóknak számítaniuk, amit a szolgáltató lajtos kocsik kihelyezésével ellensúlyoz.

Gyuricza Ferenc

Minderről a szolgáltató adott ki közleményt. Mint írják, az ivóvízhálózat rekonstrukciós munkálatai kedden, 8.30 és 18 óra között zajlanak, s az Építők és Nemzetőr utca egy részét, továbbá a Bodza és a Cinke utcát érintik. A vízhiány miatt lajtos kocsikat az Építők u. 5. számú ingatlan elé, valamint a Cinke és Bodza utca, illetve a Nemzetőr és Ciklámen utca kereszteződésébe helyeznek ki. 

Zala számos településén számíthatunk átmeneti vízhiányra
Forrás:  pixabay.com

Tárlótisztítás miatt is előfordulhat vízhiány Zalaegerszegen

Az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. tájékoztatója szerint szerdán 8 és 12 óra között tárolótisztítás miatt várható vízhiány, nyomáscsökkenés vagy átmeneti vízminőség-változás Zalaegerszegen. Ezek a munkálatok a Kápolnahegyi, Hársas és Cserhegyi utakat, valamint Bazita, Kisbük, Egerszeghegy, Ebergény és Kishegy településrészeket, továbbá a Gógánhegy egy részét – az Ebergényi, Felsődűlő, Kaszás, Szélhordta és Borsétány utcákat, a Rozmaring és Árnyas utat, valamint az Akácfa sort – érintik. 

Tárolótisztítások a vármegye területén

Szintén tárolótisztítás miatt lehetnek fennakadások a szolgáltatásban hétfőn és kedden Lenti térségében. Vízhiányra, nyomáscsökkenésre, megváltozott vízminőségre mindkét nap 8 és 15 óra között Lentihegy és Gosztolahegy területén kell számítani. A szolgáltató tárolótisztítást végez továbbá szerdán 11 és 16 óra között Zalaszentiván, Pethőhenye, Zalaszentlőrinc és Alibánfa területén is.

Hálózatöblítés a zalai falvakban

Hálózatöblítési munkálatokra kerül sor hétfőn 8 és 15 óra között Pölöskén és Orbányosfán, 8 és 16 óra között Zalaistvándon és Gyűrűsön, 9-től 14 óráig Ortaházán, Kisszigeten, Csömödérben és Iklódbördőcén, illetve ezen a napon Tilajon és Tilajújhegyen is dolgoznak a szolgáltató munkatársai. Kedden 8 és 15 óra között Nemeshetés, Padár és Bezeréd, 8 és 16 óra között Kemendollár és Vöckönd települések területén, míg 9 és 14 óra között Gutorföldén, Hernyéken és Pördeföldén végeznek átmeneti vízhiánnyal, nyomáscsökkenéssel és vízminőség-változással együtt járó hálózatöblítést. Szerdán és csütörtökön Zalabérben lesznek hasonló munkálatok, itt két napon át tart a karbantartás. Szerdán emellett még Zalaszentlászlón, csütörtökön pedig Ligetfalván, Almásházán és Kisbucsán dolgoznak a szolgáltató munkatársai. 

 

