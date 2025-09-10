Kiállítás
18 perce
Vissza a jelenbe! Megmutatták magukat a bagodi diákok
Lezajlott a 166. "Megmutatom magam!" kiállításmegnyitó a József Attila Városi Tagkönyvtárban.
A Bagodi Fekete István Általános Iskola 6. és 4. osztályos tanulói, Kisvári Luca és Kisvári Maja "Vissza a jelenbe" címmel hozták el alkotásaikat, melyben rajzok, üvegfestés, mandala munkák kerültek a közönség elé.
Az alkotások energikus, egyéni látásmódot jelenítenek meg. A könyvtár nevében Csaplár-Nagy Franciska tagkönyvtárvezető, az iskola részéről Kovács Anikó tanintézmény-vezető köszöntötte és nyitotta meg a tárlatot, mely november 7-ig lesz látható a gyermekkönyvtárban.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre