Elszabadult a piac: dúl a harc a Visa és a Mastercard között – éles a verseny, az ügyfeleket pedig nem kérdezik...

Az Origo korábban már megírta, idén több pénzintézet is bejelentette a bankkártyacsere-programot. Hiába jár le jövőre vagy később a kártyánk, kapjuk az újat, minden megkérdezés nélkül. A legérdekesebb talán mégis az, hogy Visa vagy Mastercard közül nem is választhatunk bizonyos pénzintézeteknél. Például az Erste Banknál az ügyfelek MasterCard bankkártyája megszűnik, választási lehetőség nélkül Visa kártyát kapnak. Rajtul kívül több bank állt be a sorba, s érkeznek az új plasztikkártyák az ügyfelek címére. Olvasónk, Zoltán éppen ma kapta meg az új kártyáját, amit először nehezen azonosított, lévén, hogy teljesen más lett a bankkártya száma. Aktiválnia kell minél előbb: első fizetésnél egy lehúzós terminállal, illetve a mobilos fizetéssel újra kell regisztrálnia a GooglePay alkalmazásban. Jó hír, hogy bankkártyacsere költsége nem terheli az ügyfeleket, mivel nem ők kérték ezt.

Hogy össze lehessen keverni: ugyanolyan zöld és mégis más. Visa vagy Mastercard, választás még sincs.

Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

Visa vagy Mastercard, szemmel láthatóan élesedik a verseny

A Bankszövetség az Origónak jelezte, a kereskedelmi bankok egyedi üzlet- és árazási politikájára a Magyar Bankszövetségnek sem rálátása, sem ráhatása nincs. Az, hogy melyik bankkártya társaságot választják, az ő döntésük. Viszont a Mastercard és a Visa versenye a magyar piacon is régóta szemmel látható. Míg az első évtizedekben a Mastercard javára billent a mérleg, mára a magyarországi bankok közül egyre többen a Visa mellett teszik le voksukat.

Még a litván Revolut is őket választotta, mondta a portálnak Gergely Péter, a BiztosDöntes.hu pénzügyi szakértője. „Míg a Mastercard egy nyereségérdekelt kártyatársaság, addig a Visa esetében a tagbankok csak az önköltség mértékéig fizetik a tagdíjat, beleértve természetesen a kampányokat is”, fogalmazott. Valószínű, hogy a magyar pénzintézetek ennek fényében döntenek. Tavaly egyébként 10 millió fölött járt hazánkban a forgalomban lévő bankkártyák száma. A Magyar Nemzeti Bank júniusban kiadott tájékoztatása szerint a hazai szolgáltatók kártyáival 472 millió vásárlás történt, amit több mint 5 milliárd forint összértékű kártyahasználatot jelent.