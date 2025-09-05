szeptember 5., péntek

Tízéves jubileum

1 órája

Páratlan kilátás négy országra! Jártál már ezen a remek helyen? (galéria)

Címkék#idegenforgalom#Vinárium-kilátó#turisztika#Muravidék#kilátótorony

Tíz éve, 2015 szeptemberében nyílt meg a látogatók előtt a Muravidék egyik legismertebb idegenforgalmi nevezetessége. Az 53 és fél méter magas Vinárium kilátótorony az elmúlt évtizedben több mint 700 ezer vendéget fogadott.

Gyuricza Ferenc

A Vinárium kilátótorony ezzel Lendva turisztikai sikertörténetének szimbólumává is vált, amit szombaton nagyszabású programmal ünnepelnek a muravidéki városban. Az egész napos program során kiállításokkal, kézműves és képzőművészeti műhelymunkákkal, gasztronómiai kínálattal és zenés műsorral várják az érdeklődőket. 

Tíz éve nyílt meg a lendvai Vinárium Kilátótorony
Tíz éve nyílt meg a lendvai Vinárium Kilátótorony
Fotó: Gyuricza Ferenc

A Vinárium kilátótorony építése

A Vinárium, azaz a Lendva-hegyi turistaút mentén megépített kilátótorony projektet a 2007-2013 közötti fejlesztési ciklusban, jelentős európai uniós támogatással valósították meg. A több mint 1,74 millió eurós összköltséghez 950 ezer eurót biztosított az európai közösség. A Vinárium helyét többszöri módosítást követően végül 302 méteres tengerszint feletti magasságban jelölték ki: az építési munkálatok 2015. január 13-án kezdődtek, s ugyanazon év nyarára fejeződtek be. 

Zárt és szabadtéri kilátószint

Az 53 és fél méter magas, kilenc emeletes kilátótorony váza egy forgási hiperboloidot alkotó acélrudakból áll. A torony tetején egy zárt, üvegezett kilátószint és egy nyitott, szabadtéri kilátószint található, ezekről több mint 40 méteres magasságból négy országra – Szlovénia, Horvátország, Ausztria és Magyarország – nyílik páratlan kilátás. A torony közepén lift helyezkedik el, körülötte pedig 240 fokból álló lépcső található. A kilátó földszintjén helyi fehérborokat is kínáló ajándékbolt, valamint egy vendéglátó helyiség kapott helyet.

Vinárium kilátótorony

Fotók: Gyuricza Ferenc

 

