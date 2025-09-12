24 perce
Elképesztő fejlesztési tervek! Libegőt építenének a kilátóhoz!
Tíz évvel ezelőtt, szeptember elején nyitotta meg kapuit az az idegenforgalmi létesítmény, ami azóta Lendva turisztikai sikertörténetének zászlóshajójává vált. A Vinárium kilátótorony az azóta eltelt egy évtized alatt közel 750 ezer látogatót fogadott.
Bánutai Éva Mária és Magyar János a Vinárium kilátótorony jubileumi ünnepségén
Forrás: Lendvai önkormányzat
Mindez azon a nagyszabású ünnepségen hangzott el, amit a többek közt az azóta a Muravidék Eiffel-tornya vagy a Pannon világítótorony névvel is felruházott Vinárium kilátótorony átadásának jubileuma alkalmából tartottak. Az egész napos rendezvényen többek közt zenés programokkal, kézműves és képzőművészeti műhelymunkákkal, gasztronómiai élményekkel és borkóstolókkal, illetve egy hatalmas tortával várták az érdeklődőket.
Tíz év alatt közel 750 ezer látogató a Vinárium kilátótoronyban
A Vinárium kilátótorony sikertörténetét Bánutai Éva Mária, a Lendva Várja Önt Turisztikai szövetség elnöke foglalta össze. Mint mondotta: a Vinárium nemcsak kilátó, hanem közösségi helyszín is, hiszen számos sportrendezvényük, kiállításuk van, a torony melletti vendégházakban változatos gasztronómiai kínálattal, köztük muravidéki magyar specialitásokkal várják a vendégeiket, akiknek a száma már megközelítette a 750 ezer főt. A legnagyobb számban érkező szlovénok, horvátok, magyarok és osztrákok mellett voltak már látogatóik többek közt Csehországból, Szlovákiából, Írországból, Spanyolországból és Angliából is.
Motoros park és libegő
Lendva turisztikai beruházásairól, a Vinárium körüli jövőbeni fejlesztésekről Magyar János polgármester beszélt. Úgy fogalmazott: folyamatosan olyan létesítményekkel bővítik a kínálatot, amelyek vonzzák a látogatókat.
- A tizedik évfordulónk alkalmából több új projektet jelentünk be, amelynek célja a hagyományaink, a mozgás, a konyha és a fenntarthatóság megőrzése a modern technológia segítségével. A Vinárium melletti kötélpályához egy motoros parkot építünk mászófallal és játékokkal a különböző korosztályú gyermekek számára. Asztalokat állítunk fel, fákat ültetünk a társas találkozókhoz, és nem feledkezünk meg a mozgássérültekről, valamint a fogyatékossággal élőkről sem. A Lendvai Turisztikai-Információs Központban működő két kézműves műhely modern tereket kap a kreatív munka számára, és a látogatóknak lehetőségük lesz kipróbálni a kézműves mesterségeket. Talán inspirálunk valakit a régi kézműves technikák elsajátítására és megőrzésére. Lendvát a maga sokszínűségében is szeretnénk bemutatni minden vendégünknek. Van kulturális központunk, zsinagógánk, Szent Katalin-templomunk, egy várunk, amely városunk büszkesége, és Salvador Dalí, valamint számos más világhírű képzőművész művészetének adott otthont. A toronyban interaktív megoldásokkal még érdekesebbé tesszük a látogatók számára Lendva történetét, és még több információt nyújtunk ezekről a látványosságokról. Hosszú távon pedig egy libegő építését tervezzük. A torony már eddig is hozzáadott értéket teremtett Lendva számára, a libegő pedig csökkenteni fogja az úton közlekedő járművek számát, ami hozzájárul a környezet megóvásához, valamint biztonságosabbá teszi a kerékpározást és a gyaloglást. Emellett panorámás kilátást is kínál majd. A libegő beszálló állomása egy borospincénél lesz, a végállomása pedig a Vinárium torony lábánál.
Egyedülálló kilátás négy országra
Magyar János azt is elmondta: a Vinárium kilátótorony egy lehetőség, amire építeni lehet. A 302 méteres tengerszint feletti magasságban találhat, 53,5 méter magas turisztikai objektum ma már Szlovénia egyik legnépszerűbb idegenforgalmi célpontja, ahonnan egyedülálló, 360 fokos kilátás nyílik
- Szlovéniára,
- Magyarországra,
- Horvátországra és
- Ausztriára.