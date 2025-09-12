Elképesztő fejlesztési tervek! Libegőt építenének a kilátóhoz!

Mindez azon a nagyszabású ünnepségen hangzott el, amit a többek közt az azóta a Muravidék Eiffel-tornya vagy a Pannon világítótorony névvel is felruházott Vinárium kilátótorony átadásának jubileuma alkalmából tartottak. Az egész napos rendezvényen többek közt zenés programokkal, kézműves és képzőművészeti műhelymunkákkal, gasztronómiai élményekkel és borkóstolókkal, illetve egy hatalmas tortával várták az érdeklődőket.

Bánutai Éva Mária, a Lendva Várja Önt Turisztikai Szövetség elnöke a Vinárium Kilátótorony jubileumi ünnepségén

Fotó: Gyuricza Ferenc

Tíz év alatt közel 750 ezer látogató a Vinárium kilátótoronyban

A Vinárium kilátótorony sikertörténetét Bánutai Éva Mária, a Lendva Várja Önt Turisztikai szövetség elnöke foglalta össze. Mint mondotta: a Vinárium nemcsak kilátó, hanem közösségi helyszín is, hiszen számos sportrendezvényük, kiállításuk van, a torony melletti vendégházakban változatos gasztronómiai kínálattal, köztük muravidéki magyar specialitásokkal várják a vendégeiket, akiknek a száma már megközelítette a 750 ezer főt. A legnagyobb számban érkező szlovénok, horvátok, magyarok és osztrákok mellett voltak már látogatóik többek közt Csehországból, Szlovákiából, Írországból, Spanyolországból és Angliából is.

Motoros park és libegő

Lendva turisztikai beruházásairól, a Vinárium körüli jövőbeni fejlesztésekről Magyar János polgármester beszélt. Úgy fogalmazott: folyamatosan olyan létesítményekkel bővítik a kínálatot, amelyek vonzzák a látogatókat.

- A tizedik évfordulónk alkalmából több új projektet jelentünk be, amelynek célja a hagyományaink, a mozgás, a konyha és a fenntarthatóság megőrzése a modern technológia segítségével. A Vinárium melletti kötélpályához egy motoros parkot építünk mászófallal és játékokkal a különböző korosztályú gyermekek számára. Asztalokat állítunk fel, fákat ültetünk a társas találkozókhoz, és nem feledkezünk meg a mozgássérültekről, valamint a fogyatékossággal élőkről sem. A Lendvai Turisztikai-Információs Központban működő két kézműves műhely modern tereket kap a kreatív munka számára, és a látogatóknak lehetőségük lesz kipróbálni a kézműves mesterségeket. Talán inspirálunk valakit a régi kézműves technikák elsajátítására és megőrzésére. Lendvát a maga sokszínűségében is szeretnénk bemutatni minden vendégünknek. Van kulturális központunk, zsinagógánk, Szent Katalin-templomunk, egy várunk, amely városunk büszkesége, és Salvador Dalí, valamint számos más világhírű képzőművész művészetének adott otthont. A toronyban interaktív megoldásokkal még érdekesebbé tesszük a látogatók számára Lendva történetét, és még több információt nyújtunk ezekről a látványosságokról. Hosszú távon pedig egy libegő építését tervezzük. A torony már eddig is hozzáadott értéket teremtett Lendva számára, a libegő pedig csökkenteni fogja az úton közlekedő járművek számát, ami hozzájárul a környezet megóvásához, valamint biztonságosabbá teszi a kerékpározást és a gyaloglást. Emellett panorámás kilátást is kínál majd. A libegő beszálló állomása egy borospincénél lesz, a végállomása pedig a Vinárium torony lábánál.