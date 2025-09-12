szeptember 12., péntek

Mária névnap

17°
+22
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A Muravidék Eiffel-tornya

46 perce

Elképesztő fejlesztési tervek! Libegőt építenének a kilátóhoz!

Címkék#idegenforgalom#látványosság#Vinárium-kilátó#Muravidék#turizmus

Tíz évvel ezelőtt, szeptember elején nyitotta meg kapuit az az idegenforgalmi létesítmény, ami azóta Lendva turisztikai sikertörténetének zászlóshajójává vált. A Vinárium kilátótorony az azóta eltelt egy évtized alatt közel 750 ezer látogatót fogadott.

Gyuricza Ferenc
Elképesztő fejlesztési tervek! Libegőt építenének a kilátóhoz!

Bánutai Éva Mária és Magyar János a Vinárium kilátótorony jubileumi ünnepségén

Forrás: Lendvai önkormányzat

Mindez azon a nagyszabású ünnepségen hangzott el, amit a többek közt az azóta a Muravidék Eiffel-tornya vagy a Pannon világítótorony névvel is felruházott Vinárium kilátótorony átadásának jubileuma alkalmából tartottak. Az egész napos rendezvényen többek közt zenés programokkal, kézműves és képzőművészeti műhelymunkákkal, gasztronómiai élményekkel és borkóstolókkal, illetve egy hatalmas tortával várták az érdeklődőket. 

Bánutai Éva Mária, a Lendva Várja Önt Turisztikai Szövetség elnöke a Vinárium Kilátótorony jubileumi ünnepségén
Bánutai Éva Mária, a Lendva Várja Önt Turisztikai Szövetség elnöke a Vinárium Kilátótorony jubileumi ünnepségén
Fotó: Gyuricza Ferenc

Tíz év alatt közel 750 ezer látogató a Vinárium kilátótoronyban

A Vinárium kilátótorony sikertörténetét Bánutai Éva Mária, a Lendva Várja Önt Turisztikai szövetség elnöke foglalta össze. Mint mondotta: a Vinárium nemcsak kilátó, hanem közösségi helyszín is, hiszen számos sportrendezvényük, kiállításuk van, a torony melletti vendégházakban változatos gasztronómiai kínálattal, köztük muravidéki magyar specialitásokkal várják a vendégeiket, akiknek a száma már megközelítette a 750 ezer főt. A legnagyobb számban érkező szlovénok, horvátok, magyarok és osztrákok mellett voltak már látogatóik többek közt Csehországból, Szlovákiából, Írországból, Spanyolországból és Angliából is.

Motoros park és libegő

Lendva turisztikai beruházásairól, a Vinárium körüli jövőbeni fejlesztésekről Magyar János polgármester beszélt. Úgy fogalmazott: folyamatosan olyan létesítményekkel bővítik a kínálatot, amelyek vonzzák a látogatókat. 

- A tizedik évfordulónk alkalmából több új projektet jelentünk be, amelynek célja a hagyományaink, a mozgás, a konyha és a fenntarthatóság megőrzése a modern technológia segítségével. A Vinárium melletti kötélpályához egy motoros parkot építünk mászófallal és játékokkal a különböző korosztályú gyermekek számára. Asztalokat állítunk fel, fákat ültetünk a társas találkozókhoz, és nem feledkezünk meg a mozgássérültekről, valamint a fogyatékossággal élőkről sem. A Lendvai Turisztikai-Információs Központban működő két kézműves műhely modern tereket kap a kreatív munka számára, és a látogatóknak lehetőségük lesz kipróbálni a kézműves mesterségeket. Talán inspirálunk valakit a régi kézműves technikák elsajátítására és megőrzésére. Lendvát a maga sokszínűségében is szeretnénk bemutatni minden vendégünknek. Van kulturális központunk, zsinagógánk, Szent Katalin-templomunk, egy várunk, amely városunk büszkesége, és Salvador Dalí, valamint számos más világhírű képzőművész művészetének adott otthont. A toronyban interaktív megoldásokkal még érdekesebbé tesszük a látogatók számára Lendva történetét, és még több információt nyújtunk ezekről a látványosságokról. Hosszú távon pedig egy libegő építését tervezzük. A torony már eddig is hozzáadott értéket teremtett Lendva számára, a libegő pedig csökkenteni fogja az úton közlekedő járművek számát, ami hozzájárul a környezet megóvásához, valamint biztonságosabbá teszi a kerékpározást és a gyaloglást. Emellett panorámás kilátást is kínál majd. A libegő beszálló állomása egy borospincénél lesz, a végállomása pedig a Vinárium torony lábánál.

A Lendva-hegyi Vinárium kilátótorony
A Lendva-hegyi Vinárium kilátótorony
Fotó: Gyuricza Ferenc

Egyedülálló kilátás négy országra

Magyar János azt is elmondta: a Vinárium kilátótorony egy lehetőség, amire építeni lehet. A 302 méteres tengerszint feletti magasságban találhat, 53,5 méter magas turisztikai objektum ma már Szlovénia egyik legnépszerűbb idegenforgalmi célpontja, ahonnan egyedülálló, 360 fokos kilátás nyílik 

  • Szlovéniára, 
  • Magyarországra, 
  • Horvátországra és 
  • Ausztriára. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu