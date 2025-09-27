Világszínvonal a zalai kisvárosban – két közkedvelt étterem is a legjobbak között. Te jártál már náluk?

Minőséget és egyediséget kell kínálniuk azoknak az éttermeknek, amelyeket elismernek a Gault&Millau gasztronómiai kalauz szerkesztői.

Forrás: Vitorlás bisztro - Facebook

Nagy meglepetésről számolt be közösségi oldalán a keszthelyi Vitorlás Bisztró: a Gault&Millau legendás gasztronómai magazin beválogatta őket 380 magyarországi étterem közé. A kis családi vállalkozás már pihenőre vonult a nehéz szezon után, de tavasztól ismét várja a vendégeket. Mint írták, múlt héten voltak vasárnap utoljára nyitva, ilyenkor, a szezon zárásakor amúgy is mindig kavarognak bennük az érzelmek, de az örömteli, meglepő hír kapcsán még inkább. Hozzátették azt is, hogy az idei év nemcsak hogy nehéz volt, de az időjárás sem volt kegyes.

A Vitorlás bisztró egyébként tíz éve nyitott meg, kis családi vállalkozásként: a tulajdonosok az ausztriai mókuskerékből kiszállva indították útjára a vállalkozást.

"Hazaérve nem volt kisokos könyvünk, amibe le lett volt írva, hogyan kell jó vállalkozónak lenni. Nem volt más a tarsolyunkba csak a vágy, hogy hosszú évek után végre itthon szeretnénk dolgozni, de immáron magunknak. Hiszen csak így tudjuk átadni nektek azt a fajta szemléletet és tapasztalatot, amit az évek alatt magunkba szippantottunk immáron saját magunkra formázva. A saját bőrünkön tapasztalhattuk meg a rossz és jó döntések következményeit! Nehéz volt a kezdet, egyszer majdnem fel is adtuk. Igyekeztünk idomulni a helyi igényekhez és elvárásokhoz, így elkerülhetetlen volt változtatni néhány elképzelésünkön. De az elveinket soha nem adtuk fel, hogy mindig ti, drága vendégeink, ti vagytok az elsők. Az eltelt évek alatt több elismerésben is volt már részünk, mindegyik erőt és pluszenergiát adott a folytatáshoz! Ilyenkor tudod, hogy megérte kockáztatni, szorgalmasnak és kitartónak lenni!" - írták közösségi oldalukon. Kiemelték, hogy a mostani siker a törzsvendégeknek és a munkatársaknak is köszönhető. Egyben gratuláltak egy másik keszthelyi vendéglátóhelynek, mely szintén büszkélkedhet.

A Pajti is szerepel a Gault&Millau által ajánlott helyek között

A keszthelyi Pajti is örömteli hírt osztott meg vendégeivel a közösségi oldalon.