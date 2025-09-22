Szenzáció a Balaton felett: világbajnoki bronzérem járt ezekért a figurákért!

Egy héten át zajlott a műrepülő világbajnokság a Hévíz–Balaton Repülőtéren, melyen magyar siker is született. A magyar válogatott – Baku László, a kaposvári Szilvási Dóra és Sonkoly János, edzőjük Ábrányi Tamás vezetésével – csapatban a harmadik helyen végzett, így bronzérmet szerzett.

A helyszínen két megmérettetés zajlott: a 16. FAI Haladó és a 4. FAI Középhaladó Motoros Műrepülő Világbajnokság. Összesen 80 versenyző mérte össze tudását számos országból. A versenyzők négy számban indultak, volt olyan feladat is, ahol a figurákat csak előző nap kapták kézhez, és egy kijelölt légtérben kellett végrehajtaniuk a programot úgy, hogy nem volt lehetőségük előzetes gyakorlásra.

Az eseményről részletesen beszámolt somogyi testvérportálunk, a teljes cikket itt olvashatja!

A világbajnokság pazar megnyitójáról a zaol.hu oldalon is beszámoltunk. Az ünnepélyes megnyitóra szeptember 13-án a zalavári Történelmi Emlékparkban került sor, ahol a hagyomány és a jövő találkozott: népviseletbe öltözött helyiek vonultak fel a nemzetközi csapatokat vezetve, majd a repülőgépek dübörgése töltötte meg az eget.