Képviselői vizit Zalában: gyors pályán, nyugodt tavon

Vigh László elmondta: többéves hagyomány, hogy baráti csapatot alkotó képviselőtársaikkal nemcsak a Parlamentben, hanem időről időre egymás választókörzetében is találkoznak, hogy testközelből is megismerhessék az adott térséget, lássák fejlődését, s hogy megosszák egymással munkatapasztalataikat, a jógyakorlatokat, s nem utolsósorban erősítsék az összetartozást. A korábbi esztendőkben tartottak már ilyen országgyűlési képviselői találkozót a zalai vármegyeszékhely mellett Veszprémben, Tapolcán és a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Géberjén településen is, s most a honatyák újra Zalában gyűltek össze.

A baráti-képviselői vizit egyik helyszíne a tesztpálya volt. Képünkön (b-j) dr. Barcza Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője, a Fertő-tó fejlesztéséért felelős miniszteri biztos, Ovádi Péter, Veszprém vármegye 1. sz. választókörzetének képviselője, az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos, Vigh László, Zala 1. sz. választókörzetének országgyűlési képviselője, Kovács Sándor, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 5. sz. választókerületének országgyűlési képviselője és Fenyvesi Zoltán, a Balatonfüredi Tankerületi Központ igazgatója.

Forrás: ZH



Ezúttal dr. Barcza Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője, a Fertő-tó fejlesztéséért felelős miniszteri biztos, Ovádi Péter, Veszprém vármegye 1. sz. választókörzetének képviselője, az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos, Kovács Sándor, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 5. sz. választókerületének országgyűlési képviselője és Fenyvesi Zoltán, a Balatonfüredi Tankerületi Központ igazgatója (Tapolca volt képviselője) fogadta el a meghívást.

Vigh László: Felsőrajkon kezdődött a program

A képviselői csapatot kedden Felsőrajkon látta vendégül Vigh László, szerdán pedig a ZalaZone-ra látogattak ki, ahol megtekintették a nemrég elkészült nagy sebességű oválpályát, majd a Gébárti-tóhoz vezetett útjuk, melynek környezete a közelmúltban teljesen megújult. Itt egy jó hangulatú közös evezésre is sort kerítettek, mesélte mosolyogva a zalai képviselő.

A képviselők mondták Zaláról

Dr. Barcza Attila lapunknak elmondta: jó látni, hogy Zalaegerszeg és térsége gazdasága az elmúlt években mennyit fejlődött, emellett a turisztikai fejlesztéseket emelte ki. Ovádi Péter a találkozó kapcsán a közösség erejét méltatva leszögezte: pártcsaládjuk erejét az adja, hogy hisznek a közösségben, ezt erősíti ez a hagyományos képviselői-baráti vizit is. Kovács Sándor pedig felidézte: negyven éve Zalaegerszegen volt katona, azóta kétszer járt a városban, így még szembetűnőbb a térség, egyebek mellett a Magyar falu programnak is köszönhető fejlődése.