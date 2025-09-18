1 órája
Képviselői vizit Zalában: gyors pályán, nyugodt tavon
Baráti-képviselői vizitre invitálta országgyűlési képviselőtársait Zalába Vigh László. A többéves múltra visszatekintő programra érkeztek Győr-Moson-Sopron, Veszprém és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből is. A tanulmányút célja a tapasztalatcsere és a jógyakorlatok bemutatása volt.
Vigh László elmondta: többéves hagyomány, hogy baráti csapatot alkotó képviselőtársaikkal nemcsak a Parlamentben, hanem időről időre egymás választókörzetében is találkoznak, hogy testközelből is megismerhessék az adott térséget, lássák fejlődését, s hogy megosszák egymással munkatapasztalataikat, a jógyakorlatokat, s nem utolsósorban erősítsék az összetartozást. A korábbi esztendőkben tartottak már ilyen országgyűlési képviselői találkozót a zalai vármegyeszékhely mellett Veszprémben, Tapolcán és a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Géberjén településen is, s most a honatyák újra Zalában gyűltek össze.
Ezúttal dr. Barcza Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője, a Fertő-tó fejlesztéséért felelős miniszteri biztos, Ovádi Péter, Veszprém vármegye 1. sz. választókörzetének képviselője, az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos, Kovács Sándor, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 5. sz. választókerületének országgyűlési képviselője és Fenyvesi Zoltán, a Balatonfüredi Tankerületi Központ igazgatója (Tapolca volt képviselője) fogadta el a meghívást.
Vigh László: Felsőrajkon kezdődött a program
A képviselői csapatot kedden Felsőrajkon látta vendégül Vigh László, szerdán pedig a ZalaZone-ra látogattak ki, ahol megtekintették a nemrég elkészült nagy sebességű oválpályát, majd a Gébárti-tóhoz vezetett útjuk, melynek környezete a közelmúltban teljesen megújult. Itt egy jó hangulatú közös evezésre is sort kerítettek, mesélte mosolyogva a zalai képviselő.
A képviselők mondták Zaláról
Dr. Barcza Attila lapunknak elmondta: jó látni, hogy Zalaegerszeg és térsége gazdasága az elmúlt években mennyit fejlődött, emellett a turisztikai fejlesztéseket emelte ki. Ovádi Péter a találkozó kapcsán a közösség erejét méltatva leszögezte: pártcsaládjuk erejét az adja, hogy hisznek a közösségben, ezt erősíti ez a hagyományos képviselői-baráti vizit is. Kovács Sándor pedig felidézte: negyven éve Zalaegerszegen volt katona, azóta kétszer járt a városban, így még szembetűnőbb a térség, egyebek mellett a Magyar falu programnak is köszönhető fejlődése.
A képviselők a jó hangulatú zalaegerszegi találkozóról a Fidesz–KDNP kétnapos kihelyezett frakcióülésére mentek, Balatonfüredre.
