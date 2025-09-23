A tortilla új életre kelt az Air Fryer-ben, avagy TikTok-receptek minden mennyiségben

A videós receptek kevés, általában maximum 5 hozzávalója általában gyors és finom ételeket ígérnek olyanoknak, akiknek nincs idejük órákig a tűzhely mellett állni. Tálos Krisztián séf már több évtizede áll a tűzhely mellett, s persze jól ismeri az internetes "főzős" videókat.

Jobbról az okostelefonon egy külföldi séf videós recepteket mutat be, míg Tálos Krisztián élőben panírozza a húst

Fotó: Szakony Attila

Videós receptek: jól felépítve hatásos

– A rövid, szinte egyperces videók egyszerű recepteket rejtenek, amikkel nincs semmi probléma – mondta Tálos Krisztián. – Úgy van kitalálva, felépítve a videó, hogy a folyamat végén ott a kész étel. Érthetően az emberek kedvet kapnak hozzájuk, ráadásul látják azt is, hogy nem nagy dolog. Érthetően sokkal könnyebben áll neki mindenki a látott étel elkészítésének, mintha egy szakácskönyvet kinyitna. Ott ugyanis nem látott semmit, a folyamatokban sem lehet teljesen biztos és a végeredmény is ismeretlen. A videókban pedig az elejétől a végéig minden mozzanat jól látható, követhető és sokszor visszanézhető, közben megállítható.

Mozzanatok a konyhából, itt épp sült csirkemellek pihennek

Fotó: Szakony Attila

Lehet belőle tanulni?

Tálos Krisztián szerint az évek alatt a felhasználók rájöttek arra, hogy melyik tartalomgyártónak lehet hinni, illetve melyiken lehet nevetni. Szinte mindenki követ egy olyan szakácsot, aki közel áll a szívéhez, az étrendjéhez, az életmódjához, és bevált receptekkel látja el. A fiatalabbak egyszerű recepteket hoznak, sok szakácstól, séftől lehet tanulni, ötleteket meríteni. Ráadásul sokak épp azért mutatnak meg egy tippet, hogy aztán azt minél többen átvegyék.

Inspirációnak is jó?

– Nem titok, sok videót megnézek és inspirálódom ezekből, illetve látok olyan konyhatechnikai praktikákat, amiket gyakran használok – folytatta az ÍzBirodalom séfje. – A tartalomkészítésen egyelőre nem gondolkoztam, persze vicces, poénos videók már születtek. Valahogy más az utam, inkább tanítanék a jövőben fiatalokat a főzés tudományára a konyhámban. Ez valahol olyan lenne, mint egy videó, hiszen itt személyesen megláthatná a tanuló, hogy miként kell megtisztítani egy zöldséget, vagy gyümölcsöt. S aztán miként, milyen folyamatokból áll össze belőle az étel.