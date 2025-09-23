szeptember 23., kedd

Új hullám?

4 órája

A tortilla új életre kelt az Air Fryer-ben, avagy TikTok-receptek minden mennyiségben

Címkék#ÍzBirodalom#tortilla#recept#szakács

Videós receptek tömkelege ömlik ránk a TikTok és Facebook videókon keresztül. Sokan készítettek már forrólevegős sütőben tortilla pizzát, vagy sütöttek cukkinit ropogósra, most ezekről az egyszerű videós receptekről kérdeztük Tálos Krisztiánt, a kiskanizsai ÍzBirodalom séfjét.

Benedek Bálint
Tálos Krisztián, az ÍzBirodalom séfje húst paníroz. Nem jellemző, hogy a fiatalok ezt követnék, inkább az okostelefonon néznek egy videós receptet

Fotó: Szakony Attila

A videós receptek kevés, általában maximum 5 hozzávalója általában gyors és finom ételeket ígérnek olyanoknak, akiknek nincs idejük órákig a tűzhely mellett állni. Tálos Krisztián séf már több évtizede áll a tűzhely mellett, s persze jól ismeri az internetes "főzős" videókat.

videós receptek
Jobbról az okostelefonon egy külföldi séf videós recepteket mutat be, míg Tálos Krisztián élőben panírozza a húst
Fotó: Szakony Attila

Videós receptek: jól felépítve hatásos

– A rövid, szinte egyperces videók egyszerű recepteket rejtenek, amikkel nincs semmi probléma – mondta Tálos Krisztián. – Úgy van kitalálva, felépítve a videó, hogy a folyamat végén ott a kész étel. Érthetően az emberek kedvet kapnak hozzájuk, ráadásul látják azt is, hogy nem nagy dolog. Érthetően sokkal könnyebben áll neki mindenki a látott étel elkészítésének, mintha egy szakácskönyvet kinyitna. Ott ugyanis nem látott semmit, a folyamatokban sem lehet teljesen biztos és a végeredmény is ismeretlen. A videókban pedig az elejétől a végéig minden mozzanat jól látható, követhető és sokszor visszanézhető, közben megállítható.

videós receptek
Mozzanatok a konyhából, itt épp sült csirkemellek pihennek
Fotó: Szakony Attila

Lehet belőle tanulni?

Tálos Krisztián szerint az évek alatt a felhasználók rájöttek arra, hogy melyik tartalomgyártónak lehet hinni, illetve melyiken lehet nevetni. Szinte mindenki követ egy olyan szakácsot, aki közel áll a szívéhez, az étrendjéhez, az életmódjához, és bevált receptekkel látja el. A fiatalabbak egyszerű recepteket hoznak, sok szakácstól, séftől lehet tanulni, ötleteket meríteni. Ráadásul sokak épp azért mutatnak meg egy tippet, hogy aztán azt minél többen átvegyék.

Inspirációnak is jó?

– Nem titok, sok videót megnézek és inspirálódom ezekből, illetve látok olyan konyhatechnikai praktikákat, amiket gyakran használok – folytatta az ÍzBirodalom séfje. – A tartalomkészítésen egyelőre nem gondolkoztam, persze vicces, poénos videók már születtek. Valahogy más az utam, inkább tanítanék a jövőben fiatalokat a főzés tudományára a konyhámban. Ez valahol olyan lenne, mint egy videó, hiszen itt személyesen megláthatná a tanuló, hogy miként kell megtisztítani egy zöldséget, vagy gyümölcsöt. S aztán miként, milyen folyamatokból áll össze belőle az étel.

videós receptek
Aprított paradicsom vár a felhasználásra az ÍzBirodalom konyhai előkészítőjében
Fotó: Szakony Attila

Nem minden olyan egyszerű...

Krisztián szerint a gasztronómiai videók terén is túlkínálat mutatkozik. Szerinte millió carbonara spagetti recept kering az interneten, hiszen mindenki a saját bevált módszereit fújja, de aztán persze mindenki visszatér az eredetihez. Nyilván a kisboltok kínálatából nem olyan egyszerű megvalósítani külföldi recepteket, viszont mindenki felmérheti a képességeit.

Tortilla forradalom?

– Népszerű alapanyag manapság tortilla, a vékony, kerek lepény – mondta. – Érthető, hiszen könnyen kezelhető, nem drága alapanyag és rengeteg étel készíthető belőle. Méltatlanul száműzték eddig a konyhákból, ráadásul nem telíti el a gyomrot úgy, mint egy másfajta pékáru. Sütni, grillezni és megtölteni is jól lehet. Ahogy az Air fryer, vagyis a forrólevegős sütővel kapcsolatban is csak jó tapasztalataim vannak, a családban is van, a 13 éves kislányom ügyesen használja. Szintén sok egyszerű videós receptből lehet válogatni, sokkal előbb készítenek az emberek egy tortilla tekercset az Air fryer-ben, minthogy nekiállnak bevásárolni, a tűzhely mellett állni órákig. Igen, most már egy ilyen világot élünk, be kell látni.

 

 

